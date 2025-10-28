Ракети "Фламинго" и "Рута" вместо "Томахоук": Зеленски категоричен, че Киев е намерил свои ресурси за производство

Украинският президент Володимир Зеленски говори за оръжията, с които разполага Украйна, включително произведените вътре в страната собствени разработки, за ефективността на отделните оръжия и предизвикателствата в съвременната война, които са съвсем различни от тези във всички досега водени в света войни. Специално внимание той отдели на разработените от украински инженери и военни специалисти ракети "Фламинго" и "Рута" в ексклузивно интервю пред ТСН.

Поръчката за "Фламинго" ще бъде изпълнена. Ракетите работят много добре

"Правим всичко възможно тази година не просто да изпробваме една, две или три [ракети], а сериозно да ги тестваме. Многократното им използване вече показа, че те могат да дадат ефективни резултати", каза президентът като не скри, че е имало затруднения с масовото им производство и по-точно с темповете, които са били първоначално планирани.

"Имаше технологичен проблем с производството на "Фламинго". Има забавяне на финансирането от съответните партньори", поясни той.

Въпреки това Зеленски бе категоричен, че държавната поръчка ще бъде изпълнена изцяло до края на годината. Украйна е намерила собствени ресурси, за да я финансира, и ще разполага с определен брой ракети, които от съображения за сигурност не се разкриват.

"Всички са доволни от работата на ракетите, които вече полетяха", каза той.

Той изрично подчерта, че никое отделно оръжие само по себе си не може да бъде "повратна точка" във войната. Украйна би искала да разчита на комбинацията от ракетите "Томахоук" и вътрешните разработки, за да провежда успешни операции.

Недостиг на управляваеми бомби

За пореден път той посочи проблема с руските управляеми бомби - за да се предотврати изстрелването им от руски самолети от разстояние над 100 километра, Украйна се нуждае от системи за противовъздушна отбрана, които да предотвратят въобще излитането на руските самолети. Остава проблемът и с недостига на ракети "въздух-въздух" с необходимия обхват - в момента Украйна преговаря с Франция за получаване на ракети MISA с обхват от 80 километра.

"Шахед"-ите - по-опасни от балистичните ракети

Зеленски специално отбеляза подобренията, които руснаците са направили по дроновете "Шахед", които в момента вече в някои райони са по-опасни от балистичните ракети.

"Можем да свалим балистична ракета, поне там, където имаме ракети "Пейтриът". Но за да свалим толкова голям брой дронове "Шахед" на такава височина, трябва да използваме всичко, което можем", обясни той.

За борба с дроновете се използват всякакви средства като F-16, хеликоптери и прехващачи, въпреки че въздушните операции са силно зависими от метеорологичните условия. Украйна има за цел да достигне 500-800 прехващачи на ден през ноември, но е необходимо обучение на голям брой оператори за мобилните екипи.