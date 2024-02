Зеленски: Обсъдихме съвместно производство на оръжия с Албания (СНИМКИ и ВИДЕО)

"Гордеем се с факта, че в Украйна работят около 500 компании в различни направления на отбранителната индустрия. Но това не е достатъчно, за да победим Путин. Виждаме проблеми с доставките на боеприпаси, които влияят на ситуацията на бойното поле. Ние сме заинтересовани от копродукция с вас и с всички партньори. Предлагаме да проведем специален форум, посветен на отбранителната индустрия, във формат "Украйна–Балкани" в Киев или в някоя от вашите столици", каза Зеленски на срещата, цитиран на сайта на украинското правителство.

Албанският външен министър Игли Хасани обяви по време на срещата, че Албания работи и за откриване на албанско посолство в Киев още тази година.

During the meeting with Prime Minister Edi Rama, Zelenskyi signed the Treaty of Friendship and Cooperation between Ukraine and Albania. This document aims to develop cooperation and strengthen Ukraine's position in the Balkan region. https://t.co/2gvktRYKix pic.twitter.com/HZ0PuYBwLM