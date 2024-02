Нидерландия поръча най-новите гаубици DITA за Украйна (ВИДЕО)

Самоходната гаубица DITA е съвременна огнева система с максимален обсег на стрелба 39 км. "Украйна има голяма нужда от тези оръжия", се посочва в съобщението на пресслужбата на министерството.

Чешката компания Excalibur Army произвежда 155-мм оръдие DITA, разработено на базата на Dana vz.77, който също е на въоръжение в украинската армия, пише "Фокус".

Самоходната гаубица DITA е съвременна огнева система с максимален обсег на стрелба 39 км. Тя има високо ниво на автоматизация със само двама души екипаж и комплект от боеприпаси от 40 снаряда. Снарядите се зареждат автоматично. Цифровата система за управление позволява изстрелването на 6 изстрела в минута за загряване на цевта и 5 изстрела в минута в нормален режим на работа.

Същевременно Министерството на отбраната на Обединеното кралство съобщи в социалната мрежа Х, че изпраща в Украйна новия модел бронирани машини за разминиране Minewolf, които могат ефективно да разчистват противопехотни мини на голяма площ.

