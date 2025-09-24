Войната в Украйна:

Зеленски: Обсъдихме връщането на децата, отвлечени от Русия, Тръмп ясно разбира ситуацията (ВИДЕО)

"Имахме продуктивна среща с президента Доналд Тръмп в рамките на Общото събрание на ООН и благодаря на президента Тръмп за тази възможност. Изразявам също така дълбоката си признателност за срещата между първите дами на нашите страни, първата дама Мелания Тръмп и Олена Зеленска, на която беше обсъдена съдбата на украинските деца". Това съобщи в традиционното си вечерно видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски

"Днес беше обърнато значително внимание на връщането на децата, отвлечени от Русия, и на подкрепата за нашите усилия в защита на живота. Обсъдихме няколко обещаващи идеи за напредък в мирния процес и се надявам, че те ще дадат бързи резултати. По-конкретно, засегнахме инициативата PURL, която вече работи добре, както и потенциални проекти в тази рамка", каза още Зеленски.

"Благодарен съм на президента Тръмп за силното сътрудничество със Съединените щати. Г-н президентът ясно разбира ситуацията и е добре информиран за всички аспекти на тази война. Високо ценим неговата решимост да помогне за прекратяването на тази война", категоричен бе украинският президент.

