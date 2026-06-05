Въпреки че е адресирано до Владимир Путин, отвореното писмо на президента Володимир Зеленски (първото открито писмо от началото на пълномащабната война, което той адресира до кремълския владетел) изглежда е било предназначено не само за Путин. Това пише The New York Times в свой материал. Вестникът добавя, че по всичко изглежда, че другият адресат е Доналд Тръмп, макар да не е ясно какво точно цели с това Зеленски - "дали да съживи преговорите или само да злепостави отсрещната страна".

Изглежда, че Зеленски цели по-скоро да повлияе на общественото мнение, разгласявайки удара с далекобойни дронове срещу Санкт Петербург точно в деня на откриването на Петербургския икономически форум - удар, който според Зеленски оказа както икономическо, така и психологическо въздействие върху Русия, посочва вестникът.

Не е ясно какво може да спечели Зеленски от тази смесена тактика да дразни мечката, докато призовава за мир, коментира американското издание.

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Писмото и провокативната атака с дронове срещу петролния терминал в Санкт Петербург може би ще повдигнат бойния дух в Украйна, смята вестникът.

Ходът на Зеленски вероятно също така ще изпрати на един-единствен адресат – Тръмп - послание относно спадащата популярност на Путин. Или може би ще помогне да се разпали вътрешното недоволство в Русия, е заключението в материала.

Всъщност то се подкрепя от някои Z-канали днес, които също са на мнение, че Зеленски главно се опитва да повлияе на обикновените руснаци и "да дестабилизира ситуацията в Русия". Един от тях, Сводки ополчения Новороссии Z.O.V. (ДНР, ЛНР, Украйна, Война), подготвя почвата, убеждавайки, че Русия не може да бъде победена на бойното оле, а само "отвътре". Каналът пише, че Зеленски и западните му съюзници ще се опитат с удари в руския тил да всеят "паника и недоволство от войната".

"Ударите по Москва са планирани за есента. За тогава се транспортират достатъчен брой западни ракети, маскирани като украински "Фламинго". Трябва да сме подготвени. Не можем да бъдем победени на фронта. Русия може да бъде унищожена само отвътре", повтаря той рефренът за руската непобедимост.

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