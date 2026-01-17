Зеленски предупреди: Русия подготвя нови масирани атаки (ВИДЕО)

„Днес на въздушните отбранителни части и военните са възложени конкретни задачи. Нашите разузнавателни служби съобщават, че Русия подготвя нови масирани атаки“. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си вечерно видео обръщение чрез социалните мрежи.

„Говорим откровено с нашите партньори – както за ракетите за противовъздушна отбрана, така и за системите, от които имаме толкова голяма нужда. Доставките са недостатъчни. Опитваме се да ускорим нещата и е от решаващо значение нашите партньори да ни чуят. В момента се прави много на ниво Министерство на отбраната на Украйна. Но моля, останете внимателни към сигналите за въздушни атаки. Моля, помагайте на хората около вас, на тези, които са сами, на тези, които се нуждаят от вашата подкрепа“, призова той.

„Правителството работи с енергийните компании и партньорите ни, за да осигури повече оборудване и повече резерви. Но ключовото е, че светът не мълчи по този въпрос. Войните не свършват без натиск. И именно защото натискът е недостатъчен, руснаците правят всичко това. Трябва да променим това. Благодаря на всички, които работят за Украйна. Благодаря на всички, които са в бой, на своите позиции, на служба и на постовете си. Украйна е силна благодарение на вашата ефективност. Слава на Украйна!“, каза още Володимир Зеленски.

