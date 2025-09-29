Зеленски: Русия хвърли огромни средства, но не успя в Молдова

Украинският президент Володимир Зеленски поздрави управляващата проевропейска партия в Молдова за победата ѝ на парламентарните избори. Той заяви, че Москва не успя да осуети вота в бившата съветска република, предаде АФП.

Още: "Молдова победи Русия": как преминаха историческите избори

„Русия се провали в опита си да дестабилизира Молдова, въпреки че е похарчила огромни, огромни ресурси, за да я подкопае и да корумпира когото може“, каза Зеленски във видеообръщение по време на конференция в полската столица Варшава.

По-рано Молдова получи поздравления в социалната мрежа Х за избора си от председателя на Европейския съвет Антонио Коща и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Още: Нашата врата е отворена: Фон дер Лайен за проевропейския избор на Молдова

Партията на действието и солидарността (ПАС), ръководена от президента Мая Санду, получи 50,03% от гласовете за избор на депутати в 101-местния парламент на Молдова и има пълно мнозинство.

Проруският „Патриотичен блок“ печели 24,26% от вота, сочат данните на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Изборите бяха засенчени от обвинения за руска намеса във бившата съветска република.

Изборите на 28 септември бяха възприемани като ключови за продължаване на усилията на страната за интеграция в ЕС, стартирали след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Още: Въпреки намесата на Русия, народът избра ЕС: Антонио Коща за вота в Молдова