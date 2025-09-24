Банди, наркотици, оръжие. Кои са най-опасните столици в Европа и къде е София?

Белгийската столица Брюксел, която напоследък става все по-популярна сред туристите, е призната за най-опасния град в Европа, въз основа на данни за нивото на престъпления с оръжие по улиците си. Според скорошно проучване на Euronews, насилието от страна на банди в момента е във възход в Европа като цяло – от стрелби с автоматично оръжие до убийства на непълнолетни. Освен белгийската столица, Стокхолм (Швеция), Марсилия (Франция) и Амстердам (Нидерландия) също са сред най-опасните градове на континента.

Кой е новият лидер: Виена загуби титлата си на най-добър град за живеене в света

Проучването

За своето проучване Euronews анализира големите европейски градове с най-много случаи на стрелба, както и тези, които остават свободни от насилие от банди и престъпления с използване на оръжие. Авторите подчертават, че това не е научно проучване – в много страни полицията не води подробна статистика и не всички столици на ЕС публикуват такива данни. Вместо това изследователите са се позовали на национални доклади и публикации в пресата, сравнявайки ги с размера на града. Въпреки че повечето от анализираните градове са столици, Марсилия, Франция, също е включена в класацията, защото „ситуацията там е толкова драматична, че е трудно да се игнорира“. Фокусирането върху столиците означава също, че някои балкански страни, където престъпленията с оръжие са доста често срещани, са били пропуснати.

Брюксел

Още: Десетки милиарди евро загуби - кои държави пострадаха най-много икономически от летните горещини и къде е България?

Най-опасните градове през 2025 г.

Брюксел е не само столицата на европейската дипломация, но и столицата на ЕС по отношение на престъпленията с оръжие. Тази година Брюксел е най-опасната столица в Европа по отношение на насилието с използване на оръжие. Активността на наркобандите се е увеличила в районите Андерлехт и Моленбек. До средата на август са регистрирани 57 случая на стрелба, 20 от които са станали по време на летните ваканции. Прокурорът Жулиен Моинил предупреди, че "всеки жител може да бъде улучен от отклонил се куршум" и призова за координирани действия срещу бандите. Междувременно министърът на вътрешните работи Бернар Квинтен подкрепя въвеждането на военни патрули и разширяването на мрежите за наблюдение в чувствителни райони на града.

Кой е най-големият нестоличен град в Европа?

Стокхолм – от мирна столица до огнище на насилие. До август 2025 г. в шведската столица са регистрирани 55 стрелби, довели до девет смъртни случая. Престъпленията с оръжие се увеличават в цялата страна – само тази година е имало 113 стрелби и 33 смъртни случая. Наркобандите наемат тийнейджъри и прибягват до използването на оръжия и експлозиви. Този имидж контрастира с предишния на Швеция като безопасна страна.

Марсилия е крепост на наркомафията. През изминалата година при стрелби, свързани с наркотици, 24 души са били убити в Марсилия (49 предходната година). Експертите отбелязват, че спадът не се дължи на полицейски действия, а на края на клановата война. Тази година местните медии съобщиха за два смъртни случая, въпреки че официални данни все още няма.

Марсилия

Още: През 2025 г.: Пожарите погълнаха рекордна площ в ЕС

Амстердам – по-малко стрелби, повече експлозии. Официалната статистика е оскъдна, но медийните съобщения сочат увеличение на броя на бомбените атентати – 197 през 2023 г., двойно повече от общия брой от предходната година.

Европейски градове с умерен риск

Междувременно Париж (Франция), Копенхаген (Дания), Атина (Гърция), Лисабон (Португалия), Рим (Италия) и Мадрид (Испания) съобщиха за стрелби, свързани с банди, но рискът за минувачите е по-нисък.

Нисък риск

Още: Мъск: Европа умира

Столичните градове с нисък риск, според анализаторите са: Букурещ (Румъния), Любляна (Словения), Никозия (Кипър), Прага (Чехия), Рига (Латвия), София (България), Виена (Австрия) и Загреб (Хърватия) – са имали само изолирани инциденти, включващи използването на оръжия.

Стокхолм

Най-безопасните

Берлин (Германия), Дъблин (Ирландия), Хелзинки (Финландия), Вилнюс (Литва), Будапеща (Унгария), Варшава (Полша), Братислава (Словакия), Валета (Малта), Талин (Естония) и Люксембург – в тези градове почти няма стрелби, а тези, които се случват, са случайни.

Климатичен коктейл "Молотов“: Смъртоносна гореща вълна в Южна Европа

Снимки: Getty images