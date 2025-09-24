Войната в Украйна:

Русия ще строи осем малки АЕЦ в Иран

24 септември 2025, 17:00 часа 277 прочитания 0 коментара
Русия и Иран подписаха меморандум за разбирателство за изграждането на малки атомни електроцентрали в Иран, съобщи руската държавна ядрена корпорация "Росатом", предаде БТА.

Споразумението беше подписано от шефа на "Росатом" Алексей Лихачов и президентът на Организацията за атомна енергия на Иран Мохамад Еслами на среща в Москва.

"Росатом“ определи проекта като "стратегически", посочва Ройтерс.

Еслами, който е и вицепрезидент на Иран, заяви пред иранските държавни медии по-рано тази седмица, че планът е да се построят осем атомни електроцентрали, тъй като Техеран се стреми да достигне ядрена енергийна мощност от 20 гигавата до 2040 г.

Иран, който страда от недостиг на електроенергия през месеците с високо потребление, има само една действаща атомна електроцентрала, в южния град Бушехр. Тя е построена от Русия и има мощност от около 1 гигават.

