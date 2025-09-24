Войната в Украйна:

Вписването на българите в македонската конситуция няма как да отпадне: Говори Виктор Стоянов (ВИДЕО)

24 септември 2025, 15:00 часа 645 прочитания 0 коментара

Вписването на българите в македонската конситуция няма как да отпадне. Това каза в предаването Студио Actualno Виктор Стоянов от Фондация “Македония“. Той отговори на въпрос възможно ли е Европейската комисия (ЕК) да подкрепи предложението, за което правителството на Християн Мицкоски усърдно лобира, да отпадне от преговорната рамка с Евпорейския съюз (ЕС) условието за вписването на българите като държавотворен народ в македонската конституция, както неофициално се говори в средите на някои евродепутати: “Бързам да кажа, че не, не е възможно. Как да кажа, в кулоарите на ЕК или на Европейския парламент (ЕП) много неща се говорят. Видяхме и скандали в миналото, свързани със Северна Македония и техен активен лобизъм.

Но не е възможно предоговаряне на преговорната рамка на Северна Македония. Вписването на българите в конституцията и във вторичното законодателство, което е много важно,

ще остане като задължително условие въобще за да започнат те преговори. И няма как това да се преодолее от тяхна страна, въпреки очевадните им усилия.

Сръбското и руското влияние

Аз по-скоро искам да кажа, че те не желаят да започнат преговори, самата Северна Македония. И това е удобно опрадвание за тях, за да не започват преговори, в интерес на трета държава. Касае се за Сърбия и руското влияние.

Една бърза отметка в тази посока. Агенцията им за национална сигурност е извършвала различни дейности, свързани с Мицкоски, във връзка с това, че той е имал чести и постоянни контакти с лидери на трети държави, които са враждебни на НАТО.

Припомням, че Северна Македония е член на НАТО от няколко години. Следователно този човек, самата му служба за сигурност, неговата държава,

в контекста на негови тесни отношения с чуждестранни лидери, вероятно Вучич, вероятно лидери от Русия, го е разследвала. Така че от това по-добро доказателство за силното руско и сръбско влияние в Северна Македония трудно ще намерим.“

Кой им даде доклада

По повод публикацията, насочена срещу България в проправителственото издание Нова Македония, в която се цитира докладът на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), за състоянието на човешките права в България, Виктор Стоянов каза,

че е тя е тенденциозна. Той запита кой е предоставил доклада на изданието, който не би следвало да се огласява преди официалното му обсъждане през октомври в Съвета на Европа.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
