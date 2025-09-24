Войната в Украйна:

"Взимайте чували с пясък": Части от Хърватия са наводнени (ВИДЕО и СНИМКИ)

24 септември 2025, 17:15 часа 184 прочитания 0 коментара
"Взимайте чували с пясък": Части от Хърватия са наводнени (ВИДЕО и СНИМКИ)

След като в сряда сутринта проливни дъждове наводниха хърватския град Трибун и спряха движението по местните пътища, местната власт се готви за втора вълна от проливни дъждове, която се очаква следобед, съобщи хърватската медия "Индекс".

Бурята, която удари Трибун и близкото Совле тази сутрин донесе почти 150 литра дъжд. Десет лодки са потънали в Совле, обществените площи в Тисно са разрушени, както и местни пътища и полски пътеки, които наскоро бяха ремонтирани.

Докато отстраняват щетите по обществените площи, пътищата и морето, кметът на община Трибун Марко Грубелич призова местните жители да дойдат на футболното игрище и да вземат чували и пясък, за да правят своеобразни диги. Целта е да помогнат за предотвратяване на по-нататъшни щети в случай на нови наводнения.

Грубелич призова жителите да вземат точно толкова чували и пясък, колкото им е необходимо, не повече, защото трябва да мислят и за другите. Той предупреди съгражданите, че от 17:00 часа се очакват нови бури, така че междувременно трябва да обикалят и да проверяват дворовете си. ОЩЕ: Расте броят на жертвите на наводненията в Северна Румъния (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Порой Наводнение Хърватия лошо време информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес