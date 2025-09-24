"Взимайте чували с пясък": Части от Хърватия са наводнени (ВИДЕО и СНИМКИ)

След като в сряда сутринта проливни дъждове наводниха хърватския град Трибун и спряха движението по местните пътища, местната власт се готви за втора вълна от проливни дъждове, която се очаква следобед, съобщи хърватската медия "Индекс".

Бурята, която удари Трибун и близкото Совле тази сутрин донесе почти 150 литра дъжд. Десет лодки са потънали в Совле, обществените площи в Тисно са разрушени, както и местни пътища и полски пътеки, които наскоро бяха ремонтирани.

Докато отстраняват щетите по обществените площи, пътищата и морето, кметът на община Трибун Марко Грубелич призова местните жители да дойдат на футболното игрище и да вземат чували и пясък, за да правят своеобразни диги. Целта е да помогнат за предотвратяване на по-нататъшни щети в случай на нови наводнения.

Još iz Tribunja nakon kiše.

Video: Paula Ferara Milovac pic.twitter.com/7CsN6WiPJ1 — Neverin (@neverinhr) September 24, 2025

Грубелич призова жителите да вземат точно толкова чували и пясък, колкото им е необходимо, не повече, защото трябва да мислят и за другите. Той предупреди съгражданите, че от 17:00 часа се очакват нови бури, така че междувременно трябва да обикалят и да проверяват дворовете си. ОЩЕ: Расте броят на жертвите на наводненията в Северна Румъния (ВИДЕО)