24 септември 2025, 16:39 часа 273 прочитания 0 коментара
"Фронтекс" се задейства: Пак мигранти край Гавдос

Граничната агенция на ЕС "Фронтекс" спаси 63 мигранти на 35 морски мили южно от Гавдос в сряда, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на властите.

Операцията беше координирана от Съвместния център за координация на спасителните операции (JRCC). Мигрантите бяха спасени благополучно и транспортирани до пристанището Гавдос.

Операцията идва само ден след като десетки мигранти бяха засечени от "Фронтекс" на същия остров. ОЩЕ: “Фронтекс“ засече десетки мигранти край гръцки остров

Деница Китанова
Деница Китанова
