Тирана остана без кмет

Ерион Веляй беше освободен от поста си кмет на Тирана от градския съвет във вторник - ход, който проправя пътя за нови избори и представлява пореден тежък удар за политика, някога смятан за евентуален наследник на Еди Рама, предаде македонската медия "Рацин".

Това се наложи, тъй като Веляй е повече от 7 месеца в ареста.

В рядък консенсус, както управляващата Социалистическа партия (СП), така и опозиционната Демократическа партия (ДП) гласуваха „за“ уволнението на Веляж.

Съветът действа по искане на премиера и лидер на социалистите Еди Рама, който обяви преди две седмици, че бившият министър на образованието Огерта Манастирлиу ще бъде кандидат за нов кмет на албанската столица.