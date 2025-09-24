Войната в Украйна:

Тирана остана без кмет

Ерион Веляй беше освободен от поста си кмет на Тирана от градския съвет във вторник - ход, който проправя пътя за нови избори и представлява пореден тежък удар за политика, някога смятан за евентуален наследник на Еди Рама, предаде македонската медия "Рацин".

Това се наложи, тъй като Веляй е повече от 7 месеца в ареста. 

В рядък консенсус, както управляващата Социалистическа партия (СП), така и опозиционната Демократическа партия (ДП) гласуваха „за“ уволнението на Веляж. 

Съветът действа по искане на премиера и лидер на социалистите Еди Рама, който обяви преди две седмици, че бившият министър на образованието Огерта Манастирлиу ще бъде кандидат за нов кмет на албанската столица. ОЩЕ: Ирански хакери удариха Тирана: Защо имат зъб на Албания?

