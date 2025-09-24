Украйна може да получи до 130 милиарда евро от замразените руски активи

"Репарационният заем" на Европейския съюз за Украйна може да достигне до 130 милиарда евро, заявиха официални лица от ЕС, близки до преговорите, като размерът ще бъде финализиран след оценката на Международния валутен фонд за финансовите нужди на Украйна през 2026 и 2027 г., предаде Ройтерс. Идеята за репарационен заем за Киев, базиран на парични салда от замразените руски активи, беше предложена от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен на 10 септември.

Заемът

Заемът, целящ да помогне на Киев да финансира военните си усилия, ще бъде изплатен от Украйна, само след като получи репарации от Русия при постигане на едно мирно споразумение. Рискът ще се поеме колективно от европейските и евентуално и от някои други страни от Г-7, каза тогава Фон дер Лайен.

По-голямата част от руските активи на стойност приблизително 210 млрд. евро, държани в Европа, се намират в белгийския централен депозитар на ценни книжа Euroclear. Европейските длъжностни лица, цитирани от Ройтерс, заявиха, че 175 млрд. евро от активите в Euroclear вече са падежирали и са се превърнали в парични средства, които биха могли да бъдат основата на новия заем.

Но те също така посочиха, че преди ЕС да продължи с репарационния заем, съюзът би искал да изплати заема от 45 млрд. евро от страна на Г-7, договорен миналата година.

Това би оставило около 130 милиарда евро от паричния баланс, наличен за новия инструмент, казаха трима служители, близки до дискусиите.

Икономическият комисар на ЕС Валдис Домбровскис заяви миналия петък, че Комисията ще вземе решение за размера на заема, едва след като получи оценка от МВФ за финансовите нужди на Украйна през следващите две години.

Не са договорени конкретни подробности, съобщиха висши служители на европейски финансови министерства. Комисията разработва механизъм, който да ѝ позволи да използва замразените руски активи, без обаче да ги конфискува, което е червена линия за много правителства на ЕС и за Европейската централна банка.

Механизмът за репарационен заем вероятно ще включва дружество със специална инвестиционна цел, към което обездвижените руски парични средства от Euroclear биха могли да бъдат прехвърлени в замяна на облигации с нулев купон, емитирани от Европейската комисия с гаранциите на правителствата на ЕС и евентуално на правителствата на Г-7