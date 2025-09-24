Ricchi e Poveri с концерт във Варна на 22 ноември

Италианските музикални легенди и любимци на няколко поколения меломани RICCHI E POVERI ще изнесат концерт в морската ни столица на 22 ноември тази година. Мястото на дългоочакваното събитие за град Варна е зала "Конгресна" на Дворец на Културата и Спорта. Билети за концерта ще се продават от 10:00 часа на 26 септември, петък онлайн и в мрежата на Еventim.bg, съобщават организаторите от BGTSC.

Изпълнителите на мегахитовете "Sarà perche ti amo", "Che sarà", "Made in Italy", "Se m’innamoro", "Mamma Maria", "La prima cosa bella", "Voulez-vous danser", "Ma non tutto la vita" и много други, печелят неведнъж награди на фестивала "Санремо" и са най-често присъстващите в световните музикални класации италиански изпълнители.

Звездният път на RICCHI E POVERI започва в Генуа през далечната 1968 година и в момента продължават да са суперзвезди, сияещи на сцената.

След големия успех на "Санремо" в началото на миналата година с песента "Ma non tutto la vita" дуетът добави за много кратко още един мегахит, който феновете на хубавата музика изкупиха няколко пъти така, че и той придоби Мултиплатинен статус. Закономерно след това лятното турне "RICCHI e POVERI SUMMER TOUR" стартира с напълно разпродадени концерти, като през есента в тази група бе добавен и есенния концерт от зала 1 на НДК в София.

Шоуто, което предстои във Варна, е увлекателно тържество, което проследява над 55-годишната кариера на групата, в което историиите се преплитат със съвременността чрез репертоар от големи хитове, като: "La prima cosa bella", "Che sarà", "Mamma Maria", "Voulez vous danser", "Se m’innamoro" и "Sarà perché ti amo" и до последния от тази година "Ma non tutta la vita".

По време на турнето тази година, и досега Анджело и Анджела са придружени от Антонио Ругиеро на китари, Роберто Чиапета на бас, Алфредо Биондо на клавишни и Джанпаоло Ноче на барабани.

Ricchi e Poveri са най-популярната световно призната италианска група. С над 30 милиона продадени записа и 30 издадени албума, те се превърнаха в култов културен феномен, печелейки голяма популярност и сред възрастовата група между 18 и 34 години. За изненада на всички. "Ma non tutta la vita" влезе в Топ 10 в Италия в Spotify, Amazon Music и iTunes, потвърждавайки, че е сред най-слушаните песни в Италия на всички основни дигитални платформи за 2024 година. След като многократно надхвърлят прага от 8 милиона месечни слушатели в Spotify, те все още са италианските артисти с най-много месечни слушатели на платформата.

Преживейте невероятни моменти и си подарете много настроение заедно RICCHI E POVERI и вечните им хитове! Събота, 22 ноември, ДКС - Варна с начало в 20.00 часа! Деца до 6-годишна възраст (вкл.) влизат без билет, но без право на място. Деца от 7 до 16-годишна възраст ползват 50% намаление. Всички лица до-18 годишна възраст влизат само с придружител с билет и попълнена декларация, която може да изтеглите от тук: (https://securitysks.com/?page_id=734).

