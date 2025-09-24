Войната като семеен бизнес. Тъщата на Песков откри две нови фирми

Войната с Украйна се превръща в изгоден бизнес за роднините на верните слуги на руския диктатор Владимир Путин. Така тъщата на говорителя на Путин Дмитрий Песков откри два нови бизнеса в сферата на ресторантьорството и строителството за един месец. 70-годишната Раиса Навка е регистрирала две нови компании през септември, съобщи изданието Вьорстка. На 11 септември тя основава компанията "Айс", която е лицензирана да извършва 55 вида дейности, повечето от които са свързани със строителството. Навка става генерален директор на „Айс“ и получава 49% от компанията. Вторият съосновател е най-големият строителен предприемач в Челябинска област.

Единадесет дни по-късно Навка регистрира друга компания - "Сладкий Сервис", оторизирана да управлява "ресторанти и кафенета с пълно ресторантьорско обслужване" . Адресът на седалището и на двете компании е апартамент от 127 кв. м в елитния жилищен комплекс Barkley Residence на улица Орджоникидзе в Москва. Според изтекли данни от Росреестъра, този апартамент е собственост на Навка от 2018 г. и струва приблизително 120 милиона рубли.

Освен тези две компании, Раиса Навка вече е имала активен бизнес. От пролетта на 2023 г. тя и дъщеря ѝ Татяна Навка притежават производствения кооператив "Галит", който добива сол в анексирания Крим. Приблизително по същото време и двете са скрити от регистъра на юридическите лица като собственици на компанията. Навка не е първият член на семейството на президентския прессекретар, който навлиза в строителния бизнес. Два месеца по-рано, на 14 юли, синът на Песков, Николай, също основава строителна компания, разкри Верстка. Той и двама партньори основават фирмата "Зевс", в която всеки получава по 33,3%.

