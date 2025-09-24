Арест във Великобритания след кибератаката срещу европейските летища

Мъж е бил арестуван във Великобритания във връзка с кибератаката, която прекъсна полетите на лондонското летище "Хийтроу" и няколко други европейски летища миналия уикенд, предаде британското издание "Гардиън". Националната агенция за борба с престъпността съобщи, че е арестувала мъж на около 40 години в Западен Съсекс като част от разследване на инцидента. Кибератаките срещу европейски летища дойдоха на фона на нарушаването на въздушното пространство на редица държави от Източна Европа, които се намират близо до войната на Русия срещу Украйна. Сред тях бяха Полша, Румъния и Естония и други.

Кибератаката срещу летищата

Припомняме, че през уикенда кибератака изведе от строя системи за регистрация на пътници и багаж и наруши работата на няколко големи европейски летища, сред които „Хийтроу" в Лондон, летищата в Брюксел и Берлин. Това доведе до закъснения и отменени полети.

Мишена на хакерите бяха услугите на американската компания "Collins Aerospace", чийто предмет на дейност е в сферата на аерокосмическите технологии.

Фирмата обяви, че е била засегната от "кибернетични смущения" в своя софтуер, използван на редица летища.

Малко по-късно Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ЕНИСА/ENISA) обяви официално, че сривът в дейностите на редица европейски летища, произтекъл от проблеми със системата за електронното чекиране на багажа и регистрацията на пътниците на борда, е резултат от кибератака.