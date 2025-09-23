Какво държи властта и къде са Борисов, Пеевски и Радев в нея? Говори Димитър Ганев (ВИДЕО)

Напрежение между Пеевски и Борисов може да има, но друго е това, което държи коалицията. Това стана ясно от думите на политолога от агенция “Тренд”, Димитър Ганев, който коментира политическите процеси от последните дни у нас, в предаването "Студио Actualno". Дори да има напрежение между Борисов и Пеевски, дори да има напрежение между останалите формации с “ДПС-Ново начало”, те в някакъв смисъл са обречени да крепят този кабинет, категоричен бе Ганев.

Избори? А след това?

“Представете си ситуацията, в която това напрежение достига до градус, който не търпи повече да се стои в това управление. Отиваме на предсрочни парламентарни избори. Тук въпросът, който трябва да си зададем, е какво става на тези избори? При една нова парламентарна конфигурация нито ГЕРБ, нито БСП, нито ИТН биха имали по-различен резултат, напротив - няма как да не се плати цена за участие в една такава конфигурация. При една такава ситуация, може да има нови играчи. Така например президентът Радев дава много ясни заявки за политически проект. Дори Борисов го нарича “партиен лидер”, подчерта Ганев.

Той каза, че ако в момента електоралната картина по социология не е много различна от това, което имало на предходните избори, при риск да има нов субект на сцената, някак четирите партии биха се съгласили да поемат този риск. Това в момента е по-скоро коалиция на нежелаещите предсрочни парламентарни избори. Едно е Радев да атакува предсрочни парламентарни избори още от позицията си на държавен глава. Съвсем друга е ситуацията, когато му свършва мандатът и той излиза на партийния терен. Тогава пък ще следват местни избори, които не са най-удобният момент за подобен политически субект, изрази мнение още Димитър Ганев.

