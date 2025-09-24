Инцидент със самолета на военния министър на Испания (ВИДЕО)

Регистриран е опит за намеса в GPS системата на испански военен самолет, превозващ министъра на отбраната на Испания Маргарита Роблес. Инцидентът е станал близо до Калининград, съобщи РБК-Украйна, позовавайки се на DEMOCRATA.ES. Според изданието, Роблес е летяла с A330 по път към авиобазата Шяуляй в Литва. На 25 септември самолетът е претърпял опит за намеса в GPS системата си, докато е летял над Калининград.

Инцидентът

"Инцидентът, чиято цел е била да се деактивира GPS системата на военния самолет, не е имал последствия, тъй като самолетът е оборудван за приемане на сигнали от военен спътник. Един от присъстващите командири отбелязал, че подобни опити са често срещани в този регион и засягат както гражданските, така и военните полети“, пише изданието.

Заедно с министъра, самолетът е превозвал и роднини на личния състав на отряд VILKAS и журналисти. Целта на пътуването е била среща с министъра на отбраната на Литва за засилване на сътрудничеството с НАТО и противодействие на действията на Русия.

🇪🇸 Spanish Air Force Airbus A330 MRTT, carrying Spain's Defense Minister Margarita Robles, departed Madrid for Lithuania on Wednesday.



Over the Baltic Sea, about 20 miles from Russia’s Kaliningrad, its GPS system faced interference. pic.twitter.com/0eFqGjGjID — Vanguard Intel Group 🛡 (@vanguardintel) September 24, 2025

Русия блокира GPS сигналите

Припомняме, че през изминалата година бе съобщено за прекъсвания на GPS сигнала на самолети над европейски страни. Като вероятна причина беше посочено използването от Русия на база за електронна война в Калининградска област. По-специално, много високи нива на заглушаване на GPS сигнала бяха регистрирани в Северна и Източна Полша, включително Варшава и чак на юг до Лодз. Освен това Естония заяви, че Русия е отговорна за прекъсванията на GPS сигнала в региона на Балтийско море.

На 31 август самолетът, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, е извършил аварийно кацане в България. Пилотите са останали без навигация поради вероятната интерференция на руските системи за заглушаване на GPS.

