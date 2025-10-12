Зеленски: Русия се страхува, че ще ни дадат "Томахоук". АЕЦ Запорожие 3 седмици е на генератори (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е провел втори разговор с американския си колега Доналд Тръмп в два поредни дни. Това каза самият Зеленски в поредно видеообръщение. Темата на разговора - повече ПВО за Украйна и ракети "Томахоук". "Русия се страхува, че може да ни предоставят "Томахоук", категоричен е Зеленски.

Още: Ракетите "Томахоук" за Украйна може да са ядрени: Песков продължи линията на Кремъл с ядрените заплахи (ВИДЕО)

И още - по думите му, АЕЦ Запорожие вече 3 седмици е поддържана на резервни генератори с дизелово гориво. Никога досега в историята на най-голямата ядрена централа в Европа не се е случвало такова нещо. Украинският президент каза, че МААЕ трябва да притисне Кремъл и добави, че Украйна е готова да възстанови подаването на ток по далекопроводите от украинска страна, само че руснаците трябва да спрат да обстрелват и да позволят на аварийните екипи да работят.

Шантажът със Запорожката АЕЦ на Путин е защото Русия не постигна каквото искаше с лятната си офанзива, убеден е Зеленски. И каза - в Ореховското направление, Запорожка област, украинската армия има 3 километра напредък. Боевете там са основно в района на Степногорск, а украинците не позволяват на руснаците да стигнат на дистанция под 40 километра до град Запорожие, което ще позволи директна стрелба с артилерия. Украинският президент специално благодари на няколко украински военни части, както и на всички спасителни и аварийни служби, които неуморно работят, за да елиминират ефекта от руските удари по украинската енергийна система.

Russia is pouncing on the opportunity that global diplomacy’s eyes are on the Middle East. Putin escalated the situation at the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant, and Russia has also made its attacks on our energy more vicious – to compensate for their failure on the ground. pic.twitter.com/d8Kl6Zqq9j — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 12, 2025

Още: Русия ще има солидна бойна мощ след края на войната в Украйна: Нови данни и оценки кога Путин може да атакува НАТО (ОБЗОР - ВИДЕО)