Зеленски: Русия се страхува, че ще ни дадат "Томахоук". АЕЦ Запорожие 3 седмици е на генератори (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е провел втори разговор с американския си колега Доналд Тръмп в два поредни дни. Това каза самият Зеленски в поредно видеообръщение. Темата на разговора - повече ПВО за Украйна и ракети "Томахоук". "Русия се страхува, че може да ни предоставят "Томахоук", категоричен е Зеленски.

И още - по думите му, АЕЦ Запорожие вече 3 седмици е поддържана на резервни генератори с дизелово гориво. Никога досега в историята на най-голямата ядрена централа в Европа не се е случвало такова нещо. Украинският президент каза, че МААЕ трябва да притисне Кремъл и добави, че Украйна е готова да възстанови подаването на ток по далекопроводите от украинска страна, само че руснаците трябва да спрат да обстрелват и да позволят на аварийните екипи да работят.

Шантажът със Запорожката АЕЦ на Путин е защото Русия не постигна каквото искаше с лятната си офанзива, убеден е Зеленски. И каза - в Ореховското направление, Запорожка област, украинската армия има 3 километра напредък. Боевете там са основно в района на Степногорск, а украинците не позволяват на руснаците да стигнат на дистанция под 40 километра до град Запорожие, което ще позволи директна стрелба с артилерия. Украинският президент специално благодари на няколко украински военни части, както и на всички спасителни и аварийни служби, които неуморно работят, за да елиминират ефекта от руските удари по украинската енергийна система.

