БСК: За нас този бюджет никога не е бил единствено възможен

След оттеглянето на спорния проектобюджет, предизвикал масови протести в страната, тристранният диалог между правителството, работодателите и синдикатите е възстановен. Това потвърди в интервю за предаването „Лице в лице след bTV Новините“ Станислав Попдончев, зам.-председател и главен финансов директор на Българската стопанска камара (БСК).

Още: Правителството оттегли Бюджет 2026

По думите му утре сутринта в Министерството на финансите започват преговори с участието на социалните партньори, а по предварителна информация – ще има и представители на политическите сили, които подкрепят правителството. Попдончев уточни, че конкретни предложения все още не са обсъждани, а експертните разговори предстоят.

БСК ще настоява за следните промени в приходната част на бюджета:

отпадане на увеличението с 2 процентни пункта на вноската за фонд „Пенсии“;

запазване на сегашния размер на данъка върху дивидентите (т.е. да не се допуска двукратното му увеличение);

отпадане на задължителното използване на одобрени от НАП софтуери за управление на продажбите;

ограничаване на ръста на максималния осигурителен доход в рамките, договорени през март;

прецизиране на мерките за контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.

В разходната част работодателите ще поискат:

отмяна на автоматичния механизъм за увеличение на минималната работна заплата;

5% равномерно увеличение на заплатите във всички администрации;

съкращаване на незаетите щатни бройки;

възможност за пенсиониране на служители, които продължават да работят в системи като МВР, където в последните години възнагражденията значително нараснаха.

Попдончев подчерта, че според бизнеса има държавни администрации, които получават необосновано малко спрямо обема работа, и те трябва да бъдат подкрепени.

Не е единствено възможният бюджет

Според БСК приходната част на оттегления бюджет е била надценена, включително очакванията за по-високи приходи от ДДС и контрол върху рисковите стоки. Попдончев заяви, че средносрочната прогноза съдържа мерки със съмнителна реалистичност, като например очакваните над 800 млн. евро от засилен контрол на транспорта на рискови стоки.

Още: КНСБ: Всички страни по бюджета трябва взаимно да се изслушваме и да направим компромис

„За нас този бюджет никога не е бил единствено възможен, той вероятно е бил единствено политически възможният и се надяваме да се намери разбирателство в политическите партии той да бъде променен. Със сигурност не е единствено възможният“, каза в заключение зам.-председателят на БСК.

Още: "Диалогът за бюджета е възстановен": Борисов направи "тристранка" в централата на ГЕРБ (СНИМКИ)