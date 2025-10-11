Зеленски с нов закон за допълнителни месечни плащания на освободените украински военнопленници

Президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа закон, който гарантира допълнителни плащания на освободените от плен украински военнослужещи, които страдат от заболявания, изискващи дългосрочно болнично лечение, се съобщава на сайта на Върховната рада (парламента) на страната.

Украинският премиер Юлия Свириденко изказа специална благодарност на Зеленски и на депутатите в парламента за приемането на този закон, подчертавайки, че това е много важно решение.

"Подкрепата ще бъде предоставена през първите три месеца от рехабилитацията. Преди това такива плащания се отпускаха само на лица, които са ранени и имат сътресения или травми. Много украински военнослужещи, които се завръщат от плен, страдат обаче и от сериозни заболявания, изискващи дългосрочно лечение. Сега държавата гарантира помощ на всеки мъж и жена, които са били в плен. Това е важна стъпка към всеобхватна подкрепа за нашите защитници", подчерта Свириденко.

Законът бе приет от Върховната рада на 9 октомври, като 244 депутати гласуваха "за", припомня Укринформ.

В него се посочва, че украинските военнослужещи, които непосредствено след освобождаването си от плен преминават през стационарно лечение в здравни заведения за повече от 30 календарни дни поради заболяване или нараняване (рана, сътресение на мозъка или осакатяване), които изискват дългосрочни болнични грижи, ще получават допълнително месечно заплащане в размер на 50 000 украински гривни (около 2022 лева).

Плащането ще се извършва през целия период на непрекъснато болнично лечение след освобождаването им от плен.

