Зеленски с трогателен жест: Защо да не можете да ме прегърнете? (ВИДЕО)

Защо да не можете да ме прегърнете, отвърна Зеленски и веднага пристъпи напред, а развълнуваната журналистка, след като каза, че се опасява от намеса на охраната (ще ме застрелят), също бързо се приближи и прегърна украинския президент.

От началото на войната Зеленски многократно демонстрира близост с украинския народ в куп ситуации, като най-силни спомени оставят посещенията му в Бахмут и Херсон, при положение, че тези градове са горещи точки на активната фронтова линия с руснаците.

"I would like to come and hug you, but I can't" - @BBC_ua journalist told @ZelenskyyUa



Turns out, she can hug him! pic.twitter.com/4kMCMGSqMO