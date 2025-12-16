САЩ обещават на Украйна сигурност, подобна на тази по член 5 на НАТО, но "намалението" скоро изтича

САЩ предлагат на Украйна гаранции за сигурност, подобни на тези, които тя би получила, ако е член на НАТО, по думи на американски официални лица. Предложението е най-силното и най-ясното обещание за сигурност, което администрацията на Доналд Тръмп е давала на Киев до момента, но то е съпроводено с негласен ултиматум - приемете го сега, иначе следващото ни предложение няма да бъде толкова щедро.

Зеленски да действа бързо

Офертата за така наречените гаранции, подобни на член 5 от Североатлантическия договор, идва на фона на преговорите между специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, зетя и съветник на президента Джаред Къшнър и украински и европейски официални лица в Берлин. Вашингтон се опитва да окаже натиск върху Киев да приеме условия, които ще сложат край на войната. Украинският президент Володимир Зеленски и много европейски лидери се колебаят дали да сключат споразумение без изрична гаранция за сигурност от страна на САЩ, опасявайки се, че след известно време Русия ще атакува отново.

Последната оферта на Щатите, изглежда, е опит да се успокоят тези опасения, но и да се подтикне Зеленски да действа бързо.

„Основата на това споразумение е да има наистина много силни гаранции, подобни на член 5“, казва пред Politico високопоставен американски служител. „Тези гаранции няма да са на масата завинаги. Тези гаранции са на масата в момента, ако се стигне до добро заключение".

Чл. 5 от Североатлантическия договор гласи, че атака срещу държава членка на НАТО се счита за атака срещу всички - така страните трябва да отговорят срещу нападателя в защита на съюзника си. Полският премиер Доналд Туск заяви, че Щатите са дали да се разбере, че ако Русия отново атакува Украйна, то американският отговор ще е с военни средства.

Снимка: Getty Images

В понеделник президентът Доналд Тръмп заяви, че е разговарял по телефона със Зеленски и европейски лидери. Също така каза, че е разговарял с руския диктатор Владимир Путин, но не посочи кога. „Мисля, че сега сме по-близо от всякога и ще видим какво можем да направим“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом по повод постигането на примирие. На въпроса дали предложението за гаранции за сигурност има срок, той отговори: „Срокът е, когато успеем да го осъществим“.

Дискусиите през уикенда се фокусираха основно върху подробностите около гаранциите за сигурност, които САЩ и Европа ще предоставят на Украйна, но включваха и териториални и други въпроси. Към Уиткоф и Къшнър се присъедини генерал Алексъс Гринкевич - началникът на Европейското командване на САЩ, както и върховен командир на НАТО.

САЩ очакват Русия да приеме такова споразумение

САЩ очакват, че Русия ще приеме такова споразумение в окончателния договор, както и че ще позволи на Украйна да се присъедини към Европейския съюз. Това може да се окаже прекалено оптимистична оценка, като се има предвид отказът на Кремъл да отстъпи в мирните преговори досега. Москва все още не е взела отношение по нито едно от новите обсъждани споразумения, които се изготвят в Европа през последните няколко дни.

„Русия в окончателното споразумение е посочила, че е отворена за присъединяването на Украйна към ЕС“, казва втори американски представител, също оставащ анонимен.

Междувременно Кремъл вече намекна, че няма да одобри корекции по мирния план, направени след разговори с европейски лидери.

Не e ясно кога и как администрацията на Тръмп ще предостави новите подробности на Москва. Русия очаква американската страна да я информира за преговорите, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той добави, че Путин „е отворен за мир, за сериозен мир и сериозни решения. Той абсолютно не е отворен за никакви трикове, целящи да печелят време“.

Всъщност досега издирваният от Международния наказателен съд диктатор прави именно това - бави преговорите, отказва примирие, а в същото време убива цивилни и атакува на няколко фронта в Украйна за завземане на още земи и осигуряване на по-добра позиция за преговори.

На въпроса дали преговорите могат да приключат до Коледа, Песков отговори, че опитът да се предскаже потенциалният срок за сключване на мирно споразумение е „неблагодарна задача“.

Украйна е била приятно изненадана

Снимка: Getty Images

Междувременно украинската делегация е била приятно „изненадана“ от готовността на Тръмп да се съгласи на по-твърди гаранции за сигурност и да ги ратифицира Конгресът, така че да останат в сила и след края на неговия президентски мандат, посочват източници. Американската страна също оцени високо европейските си колеги, които от месеци се притесняваха, че екипът на Тръмп ще принуди Украйна да се съгласи с неблагоприятни условия. Европейските представители изразиха оптимизъм.

„Правните и материалните гаранции за сигурност, които САЩ предложиха тук, в Берлин, са забележителни“, заяви германският канцлер Фридрих Мерц пред репортери по време на пресконференция след преговорите в понеделник. Той, заедно с колегите си от Дания, Финландия, Франция, Италия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Обединеното кралство, Швеция и ЕС, излязоха с изявление, в което приветстват „значителния напредък“ в усилията на САЩ и се ангажират да помогнат на Украйна да сложи край на войната и да възпрепятства руската агресия, включително чрез многонационални сили за Украйна, ръководени от Европа и подкрепени от САЩ.

През уикенда Зеленски призна, че Украйна няма да кандидатства за членство в НАТО - условие, което Русия многократно е поставяла. Но Киев настоява за железни гаранции за сигурност.

„Той е наистина доволен от настоящото състояние на нещата“, казва за Тръмп един от източниците на Politico.

Териториалните въпроси обаче остават проблем - най-вече статутът на Донбас.

Следващата стъпка на САЩ е да свика работни групи, вероятно в Маями през уикенда, където военни служители ще разгледат подробно карти, за да решат оставащите териториални въпроси. „Смятаме, че вероятно сме решили... 90% от въпросите между Украйна и Русия, но има още някои неща, които трябва да бъдат изяснени“, казва неназован американски представител.

