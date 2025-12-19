Путин готов "да обмисли" стоп на ударите по Украйна в деня, в който там се проведат президентски избори

Русия е готова да обмисли прекратяване на ударите срещу Украйна в деня на президентските избори в страната. Това заяви диктаторът Владимир Путин по време на т.нар. "Пряка линия“ на 19 декември. Така той адресира искането на украинския лидер Володимир Зеленски да се осигури нормално и безопасно провеждане на президентски вот, макар че призивът на държавния глава бе насочен към САЩ и Европа, не към държава, която през 1994 г. се подписа под Будапещенския меморандум, че ще е гарант за суверенитета и териториалната цялост на Украйна, а в момента води агресивна война срещу нея.

Руският наратив, разгласяван от Путин и от режима му, е, че Зеленски е нелегитимен президент, защото мандатът му е изтекъл. Според Конституцията на Украйна мандатът се замразява при военно положение, а такова има заради войната на Русия. Самият украински лидер обаче е готов и за избори, и за провеждане на референдум сред сънародниците си за статута на Донбас - регионът, който Владимир Путин иска да вземе на всяка цена.

Преди дни говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обаче каза, че примирие няма да има от страна на Москва дори при провеждане на избори или обществено допитване.

Снимка: Getty Images

Путин с нещо "неочаквано" и с условие

„Сега може да кажа нещо, което ще прозвучи неочаквано. Ние сме готови да обмислим осигуряването на сигурност по време на изборите в Украйна. Най-малкото да спрем, да се въздържаме от удари дълбоко в територията в деня на изборите“, каза Путин - забележете, "обмислим".

Диктаторът добави обаче, че остава един въпрос, който Русия счита за "фундаментален". Той заяви, че в Руската федерация живеят милиони украински граждани, от които „между 5 и 10 милиона“ имат право да гласуват. Ако в Украйна се проведат избори, Путин счита, че Москва има право да изисква от организаторите да гарантират, че украинските граждани в Русия могат да гласуват на руска територия.

Путин отдавна настоява за смяна на украинското правителство и отказва да се ангажира със сериозни мирни преговори именно заради опорката си, че Зеленски не е легитимен и че с него и администрацията му не може да се подписват официални споразумения - те не биха имали стойност, по думите на диктатора. Само че рейтингът на Володимир Зеленски остава доста стабилен, сочи неотдавнашно социологическо проучване на Киевския международен институт по социология: На украинците не им се ходи на избори по време на война, рейтингът на Зеленски е бетон (ГРАФИКИ).