Зеленски: САЩ също трябва да са готови за компромис

Съединените щати също трябва да бъдат готови на компромиси по време на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с президентите на Литва и Полша Гетанас Науседа и Карол Навроцки във Вилнюс на 25 януари. "Американците се опитват да намерят компромис. Съгласни сме да общуваме в тристранен формат. Това са първите стъпки, може би за намиране на този компромис. Но за да се постигне компромис, всички страни трябва да са готови на компромис. Между другото, и американската страна", каза Зеленски.

"Всички знаят нашата позиция: ние се борим за нашата държава, за това, което е наше. Не се борим на територията на чужда държава, така че какви въпроси могат да има към нас?", каза още президентът.

Още: Зеленски: При никакви обстоятелства няма да предадем Донбас на Русия (ВИДЕО)

Снимка: president.gov.ua

По-рано Зеленски обячи, че преговорите в тристранен формат, които се проведоха на 23-24 януари в Абу Даби между Украйна, САЩ и Русия, евентуално ще продължат следващата седмица.

Край на първите тристранни преговори Украйна - САЩ - Русия за мир: Зеленски с обобщение