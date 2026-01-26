Любопитно:

Зеленски: САЩ също трябва да са готови за компромис

26 януари 2026, 11:52 часа 197 прочитания 0 коментара
Съединените щати също трябва да бъдат готови на компромиси по време на преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски на съвместна пресконференция с президентите на Литва и Полша Гетанас Науседа и Карол Навроцки във Вилнюс на 25 януари. "Американците се опитват да намерят компромис. Съгласни сме да общуваме в тристранен формат. Това са първите стъпки, може би за намиране на този компромис. Но за да се постигне компромис, всички страни трябва да са готови на компромис. Между другото, и американската страна", каза Зеленски. 

"Всички знаят нашата позиция: ние се борим за нашата държава, за това, което е наше. Не се борим на територията на чужда държава, така че какви въпроси могат да има към нас?", каза още президентът.

Снимка: president.gov.ua

По-рано Зеленски обячи, че преговорите в тристранен формат, които се проведоха на 23-24 януари в Абу Даби между Украйна, САЩ и Русия, евентуално ще продължат следващата седмица.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
