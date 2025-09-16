Зеленски: Тръмп идва в Европа, трябват ни ПВО системи преди зимата (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски призова обещаните системи за противовъздушна отбрана да бъдат доставени преди зимата. "Всички споразумения за доставката на системи за противовъздушна отбрана, свързаните с тях ракети, както и договорите за покупка трябва да бъдат изпълнени на 100%", заяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той напомни за обещанията, дадени от западните съюзници на последните срещи в Лондон, Вашингтон и Париж, но не предостави конкретни подробности.

"Планираме активна седмица на нашата дипломация в Общото събрание на ООН – и е важно тази седмица да даде тласък на дипломацията. Сега – една седмица преди Общото събрание, президентът Тръмп ще бъде в Европа. Продължаваме нашата много активна работа с европейските лидери, за да гарантираме, че всички сме координирани и действително вземаме решения за оказване на натиск върху Русия – решения, които така или иначе ще трябва да бъдат взети", каза той.

"И ако светът не даде наистина осезаема реакция на продължаването на войната от страна на Русия, ако санкциите и митата бъдат отложени, ако руската армия вече може да изстрелва без наказание дронове дори срещу Полша – Путин ще продължи да го възприема като разрешение да води война", категоричен е Зеленски.

Производството на оръжия с партньори

Зеленски спомена специално и споразуменията за финансиране на производството на дронове и украинската армия като цяло. "Финансиране за дронове - нашият производствен капацитет трябва да се използва изцяло", подчерта украинският президент.

Той изслуша и доклад от министъра на отбраната Денис Шмигал, като заяви, че очаква до петък да получи "всички подробности, ключови изчисления и доклад за решенията", особено по програмата, позволяваща на Киев да закупува американски оръжия. По нея "вече са отпуснати над два милиарда долара, а още един милиард и половина са обявени", подчерта Зеленски. Той добави, че Киев очаква и решения от САЩ, особено по отношение на системите за противовъздушна отбрана.

"Предложихме на САЩ да закупим необходимия брой системи. На масата е и нашето предложение за дронове. Дадохме на нашите партньори сериозни възможности не само да инвестират в производството в Украйна, а нашите дронове ясно доказват своята ефективност", каза президентът.

Той отбеляза, че Украйна се готви да създаде съвместни индустриални комплекси с партньори в чужбина. "За първи път в историята Украйна ще има съвременно съвместно производство на оръжие със силни държави. Дания е един от лидерите, но имаме проекти, които подготвяме" и в други държави. "Всички тези партньорства ще продължат години наред", подчерта Зеленски.

Украинският президент отбеляза, че спирането на военната машина на Русия е възможно само чрез обединения потенциал на Европа в съюз със САЩ. Той каза още, че Киев планира активна дипломатическа седмица на Общото събрание на ООН.

Украйна се защитава от пълномащабно руско нашествие от повече от три години и половина. Киев се опасява, че през зимата руските сили ще извършат нови въздушни удари с балистични ракети и крилати ракети, насочени срещу украинската енергийна система. За защитата си Киев разчита предимно на американските противовъздушни системи "Пейтриът".

