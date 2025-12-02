Украински дронове удариха руски радари и пускова установка в Донбас (ВИДЕО)

Дронове, изстреляни от украинското военно разузнаване (ГУР), са ударили руски системи за противовъздушна отбрана в окупирания Донбас, съобщиха от ведомството на 2 декември. От съобщението става ясно, че атаката е била извършена на 29 ноември от Отдела за активни операции на ГУР, като цели са били радари и пускови установки на системи за противовъздушна отбрана. Унищожени са пускова установка от система С-300 SAM и две радарни станции 1L125 "Ниобий-СВ".
Само за една нощ под горещата ръка на разузнавачите попаднаха:
• пускова установка 9A83 от противовъздушната система С-300, която беше в бойна готовност;
• две скъпи радарни станции 1L125 "Ниобий-СВ" наведнъж, хвалят се от ГУР.
Last night, Ukraine’s Special Operations Forces struck Russian targets in Donetsk and Luhansk regions. In Pokrovsk, drones hit a concentration of Russian personnel. In Bilohorivka, an ammo depot of Russia’s 51st Combined Arms Army was targeted. In Denezhnykove, Luhansk region, a… pic.twitter.com/ErvrO1Qmpx— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 2, 2025
Още удари
Снощи украинските специални сили нанесоха още удари по руски цели в регионите Донецк и Луганск. В Белогоровка, Луганска област, бе нацелен склад за боеприпаси на 51-ва комбинирана армия на Русия. В Денежник, отново в Луганска област, бе ударен склад за гориво на 3-та мотострелкова дивизия.
В Покровск дронове удариха концентрация на руски личен състав.
