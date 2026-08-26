"Най-голямата атака в историята": Проруски хакери удариха Норвегия заради 8 млрд. евро за Киев

Проруската хакерска група "Сървър Килърс" пое отговорност за кибератака, която през последните три дни засегна редица цифрови услуги на норвежките държавни институции. Кибератаката продължава от понеделник, 24 август. "Това е най-голямата атака срещу услугите на агенцията, която някога сме имали", каза говорителят на Норвежката агенция по цифровизация (Digdir) Оре Квистад пред АП.

Въпреки това той заяви, че агенцията е успяла да поддържа услугите работещи "през почти цялото време".

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В публикация в Телеграм от "Сървър Килърс" заявиха, че са обявили кибервойна на Норвегия, след като на 23 август норвежкият премиер Юнас Гар Стьоре обяви при посещение в Киев, че Норвегия ще предостави на Украйна 85 млрд. норвежки крони (близо 7,8 млрд. евро) от държавния бюджет за 2027 г. за трета поредна година. Освен това двете страни се договориха и за допълнително сътрудничество в областта на технологии за дронове.

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