Заради въпрос към Зеленски: Русия погна германски журналист

Русия издаде заповед за арест на журналиста от германския всекидневник "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" Михаел Мартенс по обвинение в "подбуждане към омраза и враждебност". Журналистът бе обявен за издирване от руското Министерство на вътрешните работи миналата седмица.

Причината за заповедта за арест бе въпрос на журналиста към украинския президент Володимир Зеленски само преди две седмици по време на посещението на държавния глава в Белград. Тогава Михаел Мартенс попита Зеленски какво могат да направят европейските страни, "за да ви помогнат да убиете повече руснаци".

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи въпроса като призив да се убиват руснаци и нарече това "недопустимо" и "престъпно".

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От "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" заявиха, че въпросът е бил формулиран по подвеждащ начин. "Изяснихме случая и съжаляваме за формулировката", гласи изявлението на всекидневника.

По силата на руското законодателство журналистът може да получи присъда до 6 години затвор.

Михаел Мартенс не е бил въведен в базата данни на Интерпол - международната организация на криминалната полиция, обърна внимание германската агенция ДПА. Не е ясно дали Сърбия - една от страните, в които е работил той, смятана и преди за проруска, ще се съобрази с издадената от Москва заповед за арест, допълва агенцията.

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