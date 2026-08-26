Радар за икономика: Най-важните новини на 25 август 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 26 август 2026 г.

Особеният управител на "Лукойл": Рафинерията работи на 90%, руски нефт не е идвал и няма да идва

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е увеличила преработката на нефт през последните три месеца и в момента работи с близо 90% от капацитета си. Това съобщи новият особен управител на дружеството Евгени Симеонов, който беше назначен на поста на 3 юни.

Още: Особеният управител на "Лукойл": Рафинерията работи на 90%, руски нефт не е идвал и няма да идва

Бизнесът и парите ти са мои, не ги пазиш от дронове: Тънкостите в новия указ на Путин

Неефективните мерки срещу атаки с дронове, нарушаване на изискванията за безопасност, създаването на заплаха за нормалната работа, както и невъзстановяване или забавено възстановяване на работата на атакувано съоръжение могат да бъдат основание частна собственост в икономическата сфера в Русия да премине в ръцете на държавата – за управление за неопределен срок от време, по преценка на руските власти. Това е най-важната част от указ 604, който руският диктатор Владимир Путин вече подписа.

Още: Бизнесът и парите ти са мои, не ги пазиш от дронове: Тънкостите в новия указ на Путин

Числата на войната: Руснаците пестят все по-малко, украинското селско стопанство е в шоково положение

Снимка: Kremlin.ru

Руснаците намалиха наполовина спестяванията си на фона на бързо нарастващите разходи. От януари до юни 2026 г. делът на доходите, които гражданите на Руската федерация заделят като спестявания, е спаднал от 10% на 4,4%. Това следва от данни на Росстат, цитирани от популярната руска медия "Известия". Руската статистическа държавна агенция посочва, че спестяванията включват банкови депозити, ценни книжа, недвижими имоти и покупки на чуждестранна валута, като казва, че инфлацията сега е около 6%. А Руската централна банка окуражава - в периода 2017-2019 година руснаците спестявали по-малко, 3,9% от доходите си, през първото полугодие депозитите се увеличили с 1,1 трилиона рубли.

Още: Числата на войната: Руснаците пестят все по-малко, украинското селско стопанство е в шоково положение

Най-голямата руска банка даде нищожен шанс на Путин за победа над Украйна

Победата на Русия във войната ѝ срещу Украйна е "неизбежна" - такъв наратив се опитва да прокара сред западните общества режимът на диктатора Владимир Путин, още откакто нахлу в съседната страна през февруари 2022 г. и Киев трябваше да падне за три дни, но се оказа, че украинските защитници издържат вече пета година. С тази опорка Кремъл опитва да избегне добросъвестните преговори и да осъществи максималистичните си цели, намалявайки подкрепата на Запада за Киев, но явно и най-голямата руска банка не вярва в победата на Путин.

Още: Най-голямата руска банка даде нищожен шанс на Путин за победа над Украйна

Тръмп обмисля нови мита срещу Канада

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обсъжда възможността за налагане на допълнителни търговски санкции срещу Канада в отговор на мерките, обявени по-рано от министър-председателя Марк Карни. Това разкри Bloomberg, позовавайки се на информирани източници. Според служител на Белия дом САЩ може да прибегнат до по-нататъшна ескалация по отношение на Канада, включително да повишат митата и да предприемат други търговски мерки.

Още: Тръмп обмисля нови мита срещу Канада