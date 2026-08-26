Италианското правителство тайно одобри системи SAMP/T NG за Украйна: La Repubblica

Правителството на премиера Джорджа Мелони тайно е одобрило нов пакет военна помощ за Украйна, който ще включва съвременни системи за противовъздушна и противоракетна отбрана и по-конкретно:

ракети-прехващачи Aster 30;

4 батареи от системи SAMP/T NG, способни да унищожават балистични цели;

7 радара с голям обсег.

Това се казва днес в статия на La Repubblica, в която се посочва, че правителството вече е договорило основните параметри, а споразуменията са резултат от съвместно споразумение между Италия и Франция, сключено през юли. Париж и Рим са съвместни производители на системите SAMP/T и ракетите Aster 30, които се използват за защита от въздушни и ракетни атаки.

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Отделно се разглежда възможността да се позволи на Украйна да произвежда прехващачи Aster 30 N1BT директно на своя територия. Това ще намали зависимостта на Киев от доставки на готови боеприпаси от Европа и ще осигури стабилно попълване на запасите.

Украйна вече разполага с две батареи SAMP/T, дарени от Италия и Франция, които са доказали ефективността си в бойни действия. Италия планира да прехвърли ракети Aster 30 на Украйна до октомври, като общата стойност на помощта се оценява на приблизително 3 милиарда евро. Финансирането се осигурява от Европейския съюз чрез програмата Ukraine Support Loan.

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