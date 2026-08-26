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ЦРУ, Москва и тайната визита: Литва разкри, че е била информирана

26 август 2026, 20:18 часа 1040 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
ЦРУ, Москва и тайната визита: Литва разкри, че е била информирана

Литва е била информирана предварително за посещението на директора на ЦРУ Джон Ратклиф в Москва. Това каза литовският президент Гитанас Науседа на пресконференция с председателя на Европейския съвет Антониу Коща, който пристигна днес на визита във Вилнюс, предаде Литовското радио и телевизия.

"Да, ние знаехме. Не искам да обсъждам дневния ред на срещата, защото, преди всичко, това е среща между въпросните две страни и е предмет на коментари от тяхна страна. Ние бяхме известени от нашите партньори, че информация за срещата, за нейните цели и за дневния ѝ ред ще ни бъде предоставена без забавяне, тоест, на практика следващата седмица", заяви Науседа. 

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"Мога само да допусна, че тази среща е била посветена на облекчаването на геополигическото напрежение, до голяма степен съм убеден в това", добави президентът на Литва. 

Коща, на свой ред, отказа коментар по темата пред журналистите. 

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"Това е посещение на представител на американска служба в трета страна и ние нямаме коментар", каза Коща.

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Москва ЦРУ Литва Джон Ратклиф война Украйна Гитанас Науседа война Русия НАТО
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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