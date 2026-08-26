Войната в Украйна:

Парадоксът "Мерц": Под 20% от германците го харесват, но украинците го боготворят

26 август 2026, 21:39 часа 682 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Парадоксът "Мерц": Под 20% от германците го харесват, но украинците го боготворят

Германският канцлер Фридрих Мерц се радва на значително по-голямо одобрение в Украйна, отколкото в Германия, като 64% от украинците имат много добро мнение за него, сочи проучване на украинската социологическа агенция "Рейтинг Груп". В Германия обаче одобрението за канцлера е паднало дори под 20%. 

Едно от най-авторитетните германски политически проучвания ZDF-Politbarometer показва, че към август 2026 г. едва 20% от германците са доволни от работата на Мерц като канцлер; 75% са недоволни – най-високото ниво на недоволство, регистрирано за него. А при оценката на политиците по скала от +5 до -5 Мерц получава -1,9, което е негов личен антирекорд.

Иначе водещата украинска социологическа агенция "Рейтинг груп" потърси мнението на украински граждани и за други водещи международни политици. Оказа се, че на най-високо одобрение, 79%, в Украйна се радва френският президент Еманюел Макрон.

В проучването са участвали 2000 души, които са били интервюирани по телефона между 4 и 9 август. То е обхващало единствено пълнолетни украински граждани, живеещи в райони с действаща мобилна мрежа, които не са окупирани от Русия.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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