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Нова награда за лице на "Азов" от Зеленски наред със специални задачи в Донбас (ВИДЕО)

26 август 2026, 22:16 часа 631 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Нова награда за лице на "Азов" от Зеленски наред със специални задачи в Донбас (ВИДЕО)

Украйна ще подсили своите части в Донецка област чрез две нови групировки, командвани от наградените с ордени "Герой на Украйна" генерал Андрий Билецки и генерал Денис Прокопенко - лицата на полка "Азов", превърнал се в Първи корпус от Националната гвардия на Украйна (той е командван от Прокопенко), както и 12-та бригада със специално предназначение "Азов", покрилата се със страховита бойна слава Трета щурмова бригада, част от украинските сухопътни войски, както и Трети армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), командван от Билецки. Новината беше съобщена лично от украинския президент Володимир Зеленски, който се появи на фронта в Украйна - в Олександриевското направление, което е най-успешното за украинската армия дотук тази година - Още: Зеленски се появи на фронта и обяви - Прокопенко и Билецки поемат нови бойни групи в Донецка област (ВИДЕО)

Украинският президент се появи заедно с главнокомандващия ВСУ генерал Михайло Драпатий и се срещна с войници от 80-та отделна десантно-щурмова бригада. Зеленски каза, че ще бъде предоставено и повече оборудване на украинските части в Запорожието, включително разширено производство и закупуване на наземни роботизирани системи. Той добави, че с министъра на отбраната и главнокомандващия е бил договорен по-систематичен подход към ударите на среден обсег и необходимите решения относно личния състав - ОЩЕ: "Кажете му истината или замълчете": Извънредна среща на Зеленски с Мадяр и Прокопенко след труса в Киев

Освен това - Зеленски награди Андрий Билецки и полковник Едуард Колоди от десантно-щурмовите сили на Украйна с ордени "Златна звезда" и връчи други държавни награди на войници. Той им благодари за защитата на Украйна по най-трудните ѝ фронтове и заяви, че силата им помага за запазването на независимостта на страната. Зеленски заяви, че Украйна трябва да продължи да се бори, където и да са застрашени корените ѝ от Путинова Русия - ОЩЕ: "Азов" съсипа с дронове пристанището в Мариупол (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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