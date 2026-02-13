Унгария: изненадите, с които съперникът на Орбан - Магяр, излиза срещу него

Самозванец, измамник, шмекер - лидерът на унгарската опозиция Петер Магяр, председател на партията "Тиса" ("Уважение и свобода"), който е фаворит за предстоящите на 12 април парламентарни избори в страната, бе наречен как ли не от пропагандната машина на правителството на Виктор Орбан. Но и много независими наблюдатели в Унгария се питаха дали Магяр и неговата партия не са нещо като One Man Show.

Всъщност самият Магяр дълго време създаваше точно такова впечатление. 44-годишният адвокат, бивш член на партията на Орбан "Фидес" ("Съюз на младите демократи"), се появи напълно неочаквано на политическата сцена през февруари 2024 година. Неговият реторичен талант бързо му осигури голяма популярност и той успя да мобилизира стотици хиляди за протести срещу режима на Орбан. Магяр оглави малката партия "Тиса", която междувременно изпреварва "Фидес" в допитванията, и обеща радикална политическа промяна в Унгария. Но остана неясно как и с кого възнамерява да постигне това.

През последните месеци и седмици обаче към "Тиса" се присъединиха редица унгарски експерти и известни личности, като например бизнесменът и бивш изпълнителен директор на "Шел" Ищван Капитани, дипломатката и енергийна експертка Анита Орбан (тя няма роднинска връзка с премиера Орбан - б. ред), бившият началник на Генералния щаб на армията Ромулус Русин-Сенди и др. На седми февруари Магяр и екипът му най-накрая представиха своята дългоочаквана предизборна програма.

One Man Show няма да има

Много унгарски наблюдатели са изненадани най-вече от известните нови попълнения в партията. "Мнозина смятаха, че "Тиса" не е способна да управлява. Фактът, че хора като Ищван Капитани и Анита Орбан са се присъединили към партията, донякъде опровергава това впечатление. Освен това ме изненада, че толкова авторитетни високопоставени фигури влязоха в партията и ѝ дадоха своите имена и лица още преди изборите", коментира политологът Габор Тьорьок.

Политологът Даниел Рона има свое обяснение. Той заяви, че мнозина в Унгария не изключват вероятността на системата на Орбан да бъде сложен край. "Щом към "Тиса" се присъединяват успешни бизнесмени, това е и сигнал, че те вярват в предстоящата промяна", казва Рона.

Как носителят на орден за заслуги стана "представител на едрия капитал"

64-годишният икономист Ищван Капитани стартира кариерата си в края на 1980-те години, когато Унгария едва започва прехода си към пазарна икономика. Първоначално служител на малко унгарско дъщерно дружество на "Шел", той се издига до вицепрезидент на концерна - позиция, която заема до напускането си през 2024 година. Той е и председател на Унгарската асоциация на мениджърите.

За работата му правителството на Орбан го награди, освен с другите отличия, с Унгарския орден за заслуги. Но веднага след като през януари 2025 година Капитани обяви, че се присъединява към "Тиса" като икономически експерт, тонът в пропагандната машина на Орбан се промени: външният министър Петер Сиярто побърза да каже, че Капитани бил "представител на международния едър капитал" и не защитавал интересите на унгарския народ и идеята за солидарност.

Бившата специална посланичка се превърна в "агентка на Сорос"

Подобна е и съдбата на Анита Орбан, която има дипломи по икономика и международно право и е сред водещите международни експерти по енергетика. Тя е била част от прозападното, евроатлантическо крило на "Фидес" и от 2010 до 2015 година беше специална посланичка на Унгария за енергийната сигурност.

След като в края на януари обяви, че ще работи за "Тиса", мнозина съзряха в нея бъдещия външен министър на Унгария. Някога високо ценена в кръговете на Орбан, сега тя бе наречена от неговите съпартийци "агентка на Сорос", а външният министър Сиярто я обвини, че лобира срещу покупките от Унгария на "евтин руски газ".

Други видни фигури, присъединили се към "Тиса" през 2024 и 2025 година, са бившият началник на Генералния щаб Русин-Сенди, лекарят и популярен здравен инфлуенсър Андраш Куля, актьорът и режисьор Марк Раднай, експертът по банково дело и финанси Андраш Карман, певицата Ержебет Чези и реформисткият пастор Золтан Тар, чиято съпруга беше уволнена от Министерството на транспорта в края на 2024-а, защото лайквала публикациите на съпруга си във Фейсбук.

Предизборната програма се появи във Фейсбук

Миналата събота поддръжници на "Тиса" качиха предизборната програма на партията във Фейсбук под формата на едночасово видео. Освен основното обещание за премахване на корумпираната система на Орбан и за възстановяване на върховенството на закона и демокрацията в Унгария, ключови теми са завръщането на Унгария като надежден партньор в ЕС и НАТО, реформите в здравеопазването и образованието, укрепването на социална политика и устойчивото намаляване на бедността.

"Тиса" възнамерява да запази повечето социални програми от ерата на Орбан, като например помощите за семействата и пенсионерите. Няма да има и промяна в миграционната политика. Партията се противопоставя на бързата интеграция на Украйна в ЕС, но е за нормализиране на отношенията със съседната страна. Същевременно Унгария ще се стреми значително да намали зависимостта си от руския петрол и газ до 2035 година.

Лагерът на Орбан заплашва със секс видео

Петер Магяр подчертава, че стотици членове и експерти са работили месеци наред по програмата. Много независими наблюдатели в Унгария обаче виждат в нея по-скоро опит да се опровергаят отчасти шокиращите обвинения на лагера на Орбан.

Междувременно лагерът на Орбан явно вече подготвя съвсем други атаки срещу "Тиса". В публикация във Фейсбук Петер Магяр твърди, че за него ще бъдат разпространени компрометиращи секс клипове. В домейна вече съществува мистериозна уебстраница на заместник-председателя на "Тиса" Марк Раднай, която обаче не е неговата собствена. На нея се вижда празно легло в спалня под камера за наблюдение. Над него пише: "Coming soon" ("Очаквайте скоро").

