Зеленски заплаши с отговор след руските удари по енергийните съоръжения

Снощни руски атаки с дронове срещу енергийни обекти в Северна и Южна Украйна оставиха близо 60 000 потребители без електричество. Президентът Володимир Зеленски обяви, че страната ще отговори с удари дълбоко на руска територия, съобщи Reuters. "Ще продължим активните си операции по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари“, заяви Зеленски в социалната мрежа X след среща с главнокомандващия Олександър Сирски, без да разкрива подробности.

Щети в Одеска област

Енергийната компания ДТЕК съобщи, че руски дронове са поразили четири съоръжения в Одеска област. По данни на местните власти 29 000 души са останали без ток тази сутрин. Най-тежко е пострадал град Чорноморск, където освен енергийни обекти са нанесени щети на жилищни и административни сгради. Още: Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР - ВИДЕО)

Областният управител Олег Кипер уточни, че критичната инфраструктура работи на генератори и че един човек е ранен при нападението. Още: С убийството на Парубий Русия откри нов етап във войната: Защото не може да стигне до Зеленски

Инцидент в Черно море

В близост до стратегическото пристанище Одеса цивилен товарен кораб под флага на Белиз е получил леки повреди, след като се е сблъскал с неустановено взривно устройство. По данни на източници екипажът е невредим, а съдът е продължил курса си. Местни медии съобщиха, че по време на инцидента на борда не е имало товар.