Войната в Украйна:

Зеленски заплаши с отговор след руските удари по енергийните съоръжения

31 август 2025, 20:17 часа 423 прочитания 0 коментара
Зеленски заплаши с отговор след руските удари по енергийните съоръжения

Снощни руски атаки с дронове срещу енергийни обекти в Северна и Южна Украйна оставиха близо 60 000 потребители без електричество. Президентът Володимир Зеленски обяви, че страната ще отговори с удари дълбоко на руска територия, съобщи Reuters. "Ще продължим активните си операции по начина, необходим за отбраната на Украйна. Силите и ресурсите са подготвени. Планирани са и нови дълбоки удари“, заяви Зеленски в социалната мрежа X след среща с главнокомандващия Олександър Сирски, без да разкрива подробности.

Щети в Одеска област

Енергийната компания ДТЕК съобщи, че руски дронове са поразили четири съоръжения в Одеска област. По данни на местните власти 29 000 души са останали без ток тази сутрин. Най-тежко е пострадал град Чорноморск, където освен енергийни обекти са нанесени щети на жилищни и административни сгради. Още: Русия лъже с хиляди квадратни километри за успехите си на фронта, Тръмп показва немощ в мирния процес (ОБЗОР - ВИДЕО)

Областният управител Олег Кипер уточни, че критичната инфраструктура работи на генератори и че един човек е ранен при нападението. Още: С убийството на Парубий Русия откри нов етап във войната: Защото не може да стигне до Зеленски

Инцидент в Черно море

В близост до стратегическото пристанище Одеса цивилен товарен кораб под флага на Белиз е получил леки повреди, след като се е сблъскал с неустановено взривно устройство. По данни на източници екипажът е невредим, а съдът е продължил курса си. Местни медии съобщиха, че по време на инцидента на борда не е имало товар.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
енергийна инфраструктура Володимир Зеленски война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес