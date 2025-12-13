Сирски: Русия напредва по целия фронт, броят на битките е на най-високото си ниво от началото на войната

Русия провежда настъпателни операции практически по почти цялата фронтова линия, обстановката остава сложна. Това обяви днес на страницата си във Facebook главнокомандващият на украинските въоръжени сили Олександър Сирски.

"В някои дни броят на сблъсъците достига 300 – най-високият брой от началото на войната. Украинската армия обаче удържа натиска, осуетява плановете на Кремъл и не се отказва от активната отбранителна тактика, която ефективно използва", пише той.

Според Сирски, от доста време насам руският контингент в окупираните части е около 710 000 души и Русия, въпреки усилията си за набиране на военни, не успява да увеличи тази цифра, тъй катогуби по около 1000 убити и ранени дневно.

Още: Избори в Украйна: Защо Рузвелт би ги позволил, а Чърчил не

"Да, с цената на огромни загуби, врагът успя да поеме контрол над някои от нашите територии през ноември. Твърденията на руската пропаганда за темповете на напредване на руските войски обаче не са верни. В някои ключови райони ние провеждаме собствени активни операции и разчистваме населените места от врага", пише Сирски.

"В самия Покровск, през последните няколко седмици, успяхме да си възвърнем контрола над приблизително 16 квадратни километра в северната част на града. Логистиката в Мирноград е трудна, но продължава", добавя той.

Още: Не се здрависваме с руски дипломати: Нови инструкции на ЕС потопиха в скръб руските медии

Междувременно, не са регистрирани териториални загуби в районите на Купянск, Константиновка и Приднепровска, отбелязва главнокомандващият.

Още: Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора