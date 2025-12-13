Ако Зеленски нареди отстъпление от Донбас, украинските военни може да не се подчинят

Ако прегръдките бяха военни дивизии, а обещанията и изявленията — милиарди евро, то украинският президент Володимир Зеленски щеше да завърши обиколката си из европейските столици тази седмица като най-добре въоръжения и най-богатия лидер в света.

"Ние сме с Украйна", заяви гръмко британският премиер Киър Стармър след срещата на върха на "Даунинг стрийт" в понеделник. "Никой не трябва да се съмнява в нашата подкрепа за Украйна", каза и германският канцлер Фридрих Мерц. Френският президент Еманюел Макрон увери, че Европа "държи много карти". Това се случи по време на визитата на Зеленски в Лондон. А след нея той пътува до Брюксел и Рим, където Джорджа Мелони му предложи прегръдка, а папа Лъв му даде благословията си.

Всичко това е чудесно и без съмнение Европа искрено подкрепя Украйна в борбата ѝ срещу Русия. Но какви практически резултати постигна поредната обиколка на Зеленски из европейските столици, пита колумнистът на The Spectator Оуен Матюс в своя статия.

Още: Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора

Имате нашата подкрепа, но

Папата не командва дивизии.

Мелони наскоро отложи гласуването за ново военно финансиране за Украйна в очакване на мирните преговори.

Макрон миналата седмица отказа да разкрие подробности за 18 милиарда евро активи на Руската централна банка, замразени във Франция, позовавайки се на банкова тайна.

Мерц настоява репарационният заем за Киев да бъде обезпечен със замразените руски активи, държани в Белгия, но едновременно с това иска значителна част от тези средства да бъдат изразходвани за скъпи германски оръжия.

Планът на Стармър да изпрати британски военни в Украйна след войната не се приема сериозно от никого.

Що се отнася до други европейски страни, Унгария, например, току-що сключи сделка за продължаване на вноса на руски газ през Турция, игнорирайки дълго отлаганата европейска забрана. А Япония, друг "съюзник", също отказа да подкрепи европейския репарационен заем.

Все пак Европа и Украйна се доближиха до обща позиция по отношение на териториите и по-конкретно твърдото искане на Зеленски Украйна да не отстъпва повече земя на Путин.

Още: United24: Путин покани журналисти да видят "триумфа" му в Купянск, дойде Зеленски (ВИДЕО и СНИМКИ)

Путин настоява да получи последните около 20% от Донецка област, които не успя да превземе. Тръмп е нетърпелив да сключи сделка на всяка цена и оказва натиск върху Зеленски и Европа да се съгласят с исканията на Путин.

Ако Зеленски нареди отстъпление от Донбас, украинските военни може да не се подчинят

Само че Зеленски добре разбира, че съгласи ли се на това твърдолинейните националисти във въоръжените сили на Украйна ще бъдат разгневени и ще последват сътресения.

Дори ако Зеленски нареди отстъпление, е напълно възможно тези военни части да откажат да се подчинят. Добре известен е случаят от октомври 2019 г., когато радикални националисти от "Азов" заплашиха Зеленски със смърт заради опита му да преговаря с Русия - по онова време се обсъждаше референдум за статута на самопровъзгласилите се републики в Донбас - т.нар. ДНР и ЛНР.

Още: Ушаков: Усещам, че новите мирни предложения може да не ни харесат

Точно както Англо-ирландският договор от 1921 г. тласна Ирландия в гражданска война между поддръжници и противници на споразумението, така и Зеленски е изправен пред реална опасност: ако отстъпи твърде много територия на Путин, той ще направи Украйна неуправляема.

Също така това би означавало масова евакуация на стотици хиляди украински граждани от Славянск, Краматорск и Константиновка, както и загуба на така наречения "пояс от крепости", състоящ се от окопи и противотанкови бариери, които Украйна изгради в източен Донецк. И не на последно място случи ли се това, столицата Киев ще бъде защитена вече само от едно единствено нещо - от естествената бариера на река Днепър.

Искането на Путин е толкова унизително и практически невъзможно за изпълнение, че вероятно истинската му цел е да получи отказ, за да го използва като прикритие за собственото си нежелание за мир, докато се преструва пред Тръмп, че е готов да преговаря.

Невъзможната позиция на Зеленски

Още: Ушаков: Донбас е руски. Огънят в Украйна спира, ако тя ни го даде

Така Зеленски се оказва в невъзможна позиция. Ако следва американския мирен план и се съгласи да предаде Донбас на Путин, това ще доведе до политическа и военна криза в Киев.

Ако не се съгласи, дори европейските му съюзници някакси да намерят допълнителни средства за финансиране на украинската армия, Украйна остава изправена пред катастрофален недостиг на млади мъже, желаещи да се бият. И за това красноречиво говорят цифрите: образувани са изумителните 235 000 наказателни дела за дезертьорство от украинската армия от началото на войната, включително 176 000 случая на самоволно напускане от ноември 2024 г. Това означава, че броят на военнослужещите, които се издирват в Украйна, надвишава действащите армии на Великобритания, Франция и Германия взети заедно, пише авторът.

Междувременно руските сили сриват украинската електропреносна мрежа: миналата седмица Суми остана без ток в продължение на 24 часа, а предупрежденията на властите са, че дори Киев скоро може да се сблъска с 16-часови прекъсвания на електрозахранването.

В тази отчаяна ситуация Зеленски се нуждае от всички съюзници, които може да намери. Но най-важното е, че се нуждае не само от приятелски прегръдки и топли думи, но от реална, практическа помощ под формата на пари и оръжия. Но като че ли всичко, което Европа може да предложи на Зеленски, са мили думи и прегръдки, завършва Оуен Матюс.

Още: Защо Украйна няма карти? Защото САЩ постоянно й ги взема и й дава обвивки от бонбони