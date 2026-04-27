Войната в Украйна:

Благодетелят, който създаде първата изцяло поддържана от българи болница в Османската империя

27 април 2026, 19:25 часа 3836 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/БНТ
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е и Михаил Кефалов - дарителят с голямо сърце, който завещава всичките си имоти и състояние за създаване на болница във Велико Търново и училища в Тетевен и старопрестолната столица.

Биографични данни

Според историческите данни Михаил Кефалов е роден в семейството на търговец от Тетевен през 1810 г. или 1812 г. Той е възпитаник на килийното училище към манастира „Св. Илия“ в родния му град. След като завършва образованието си там, Кефалов се установява във Влашко, където продължава да учи. Получава висше филологическо образование в Русия. Там се сдобива с руско поданство, след което е назначен на държавна служба в Одеса. Той заема държавни постове в Кишинев и Букурещ. Известен период от време работи за Румънското министерство на външните работи.

Завещание

На 5 ян. 1855 г. Михаил Кефалов прави завещание за образуване на фонд, от лихвите на който да се издържа една болница и училище във Велико Търново. Всичките имоти и пари, които притежава, отиват в полза на съгражданите му - два дюкяна и две къщи в Букурещ. Пожелава приходите от имотите му да бъдат използвани за построяване на болница с параклис в Търново. Последната му воля е в нея да се лекуват болни, независимо от вяра и националност. С друга част от парите му иска да се построи училище във Велико Търново, както и да се подпомогне училището в родния му Тетевен.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Волята му е изпълнена - през 1867 г. е открита великотърновската болница. През 1858 г. търговецът застава зад всенародна подписка за събиране на средства за построяване на болничното заведение. За да привлече повече съмишленици, той публикува и собственото си завещание. 

През 1880 г. е построена Мъжката гимназия, която днес е известна като ХГ „Св. св. Кирил и Методий“. Улицата, на която се намира гимназията, днес носи неговото име.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева Отговорен редактор
българи Невъзпятите герои Михаил Кефалов
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес