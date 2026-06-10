Софийски разходки: Георги Тошев

Журналистът и продуцент стои зад успешни и популярни ТВ проекти като „Другата България“, „НепознатиТЕ“, „Преди обед“. Автор е на биографични книги за творци като Стефан Данаилов, Татяна Лолова, Невена Коканова, Георги Парцалев, Лили Иванова. Сега обаче се обръщаме към Георги Тошев като към софиянец, който силно обича родния си град:

Кое е мястото в София, на което се чувстваш като у дома си?

В дома ми, сред книгите и плочите, спомените. Обичам Витоша, пътеката до Драгалевски манастир, ул. „Шишман“.

На кой човек, ако зависи от теб, трябва да се издигне паметник или да се кръсти улица?

С паметниците трябва да сме внимателни. Има някои нови доста съмнителни като художествена стойност. Не може срещу работа на Далчев да има паметник на Самуил със светещи очи, които вече не светят.

Кой е идеалният саундтрак за столицата?

Сложно ми е да го наредя, но със сигурност песента на Михаил Белчев за бул. „Руски“, песента на Богдана Карадочева за София, „Вятърът спи“ на Ирина Флорин, „Бяла тишина“ на Георги Минчев... София миксира различни стилове музика. Моят роден град ми звучи с гласа на Рони и „Насекомикс“, на Явор и Gravity Co., „Остава“...

Сграда в града, която би искал да притежаваш?

Софийският университет. Изключителна архитектура.

Кой е човекът в квартала, при когото обичаш да спреш и да поговорите?

Има една дама на възраст, която всяка сутрин чисти улицата, без никой да я кара. Усмихната, добронамерена, има куче. Опитах се веднъж да ѝ благодаря, да ѝ дам някакви дребни пари, за да се почерпи в знак на благодарност за това, което прави. Отказа. Категорично. Всеки път, като я видя, се спирам да поговорим.

Как обичайно представяш София на някой чужденец?

Град – преживяване, което не означава, че всичко е „розово“. Водя го в Квартал, на нашата улица „Ангел Кънчев“, градинката на „Свети Седмочисленици“, Витоша, ресторантите „Чекпойнт Чарли“ и бистро „МО“, места с дух, енергия.

Какво би променил в града?

Бих се преборил с драскането на сгради, с ужасното саниране, което разваля стари фасади, с мръсотията... София е запусната. От години. Преди изглеждаше симпатично-декадентско, днес обаче е тъжно. Като изоставено дете... Презастрояването, рушенето на стари сгради, липсата на добра съвременна архитектура, зала за концерти. „Витошка“ е ад. Много обичам родния си град и с годините ставам все по-критичен.

А какво – в никакъв случай?

Духът на малките улици, старите сгради, театрите, Дом на киното и кино „Одеон“, Националната библиотека.

Коя е любимата ти улична храна в София?

Обичам бургери.

Опиши ни обичайния си маршрут за разходка?

Ул. „Хан Аспарух“ – Малките пет кьошета – градинката на „Седмочисленици“ – ул. „Шишман“.

В кой месец от годината София ти изглежда най-красива и най себе си?

През месец май.

*снимката е от старото трамвайно депо