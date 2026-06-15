Живот и компас: Как пътува... Део

Много е лесно да обичаш Део. Неостаряващ външно, един вечно симпатичен „вампир“. Пораснал и помъдрял в своето никак не гладко пътуване през годините, сега Део ни разказва за своите буквални пътешествия:

Ако оттук-нататък може да посетиш само още една нова за теб държава – коя ще е тя?

Мисля, че вече съм на такъв етап от живота си, че нямам нужда да посещавам нова държава. Бих се връщал на връх Джано в Пирин и бих се връщал в Гърция постоянно. Може би също бих искал отново да кацна на летище Лукла в Непал. Открих и видях достатъчно. Благодарен съм. Наобратно на казаното, имам си една любима мисъл или може би е хайку от No Reservations с Антъни Бурдейн. В този епизод е в Япония, на магично място са с негов японски приятел и хапват нещо вкусно. Поглеждат се и си казват: „Once in a lifetime – never again“. Добре – в Япония бих отишъл. Объркано начало на интервюто...

На връх Джано в Пирин





Летище Лукла, Непал





На скала над Намче базар, Непал

Твоето място за „бягство“?

Имам една тайна любима пътека над Годеч. Около 5 километра е дълга. Имам един любим ютюбър – MMA Guru. Пускам си го и тичам. Забравям за всичко в тези около 30 минути.

На пътеката над Годеч

Храната от друга държава, която винаги би консумирал там?

Ха-ха-ха! Пица, майка. Пица! Правя домашна и обичам пиците на моите бойни другари Леонардо Бианки и Радо Кирязов. Да са живи и здрави и двамата!

Заедно с Лео

Пътуването, при което ти се е искало да се телепортираш до крайната му точка?

Родното ми село, Горна Студена, е на средата на България, на 30 км от Свищов и на 60 км от Плевен. Уж отивам с кеф натам, но все ми се струва, че последните 15 км нямат край и за тях бих се телепортирал.

Къщата му в село Горна Студена

Държава/град, в която/който не би ти стъпил кракът?

Навсякъде има хора и смятам, че сме едно. Ако се наложи бих отишъл във всеки един град или държава и бих седнал на маса с хората там, да си кажем „Наздраве“ и да разберем повече един за друг.

Какво, ако беше възможно, би си взел от чужбина за у вас (артефакт, животно, паметник, друго)?

Бих взел вятъра от някой гръцки или един турски остров, за да мога да карам уиндсърф, където видя по-голямо водно пространство.