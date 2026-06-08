Варненското софиянче от Шумен: Надхитри комисията във ВИТИЗ, за да стане легенда

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Всъщност, героят на днешния разказ в известна степен излиза от рамката, тъй като името му в никакъв случай не е забравено. И до ден днешен той е символ на еталон в актьорското майсторство, но едновременно с това носи и известна доза разочарование заради разкритото му агентурно минало. Става дума за Тодор Колев, който е гордост не само за шуменци, но и за всички, обичащи театъра и киното и живеещи с тяхната магия.

Биографични данни

Снимка: БГНЕС

Тодор Колев е роден на 26 август 1939 г. в Шумен. Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" през 1965 г. Говори се, че успява да "надхитри" комисията при приемането си, като обува обувки с високи токове и преправя гласа си на по-дебел, защото по това време се приемали артисти с мастита фигура и мощен глас.

Работил е в театрите в Смолян (1965 – 1966), Шумен (1966 – 1967), Пловдив (1967 – 1969), в столичните "Сълза и смях" (1969 – 1971), театър "София" (1972 – 1990) и Театър 199. На Стената на славата пред Театър 199 има пано с отпечатъците му. Тодор Колев участва в над 40 игрални филма, сред които "Цар и генерал", "Козият рог", "Иван Кондарев", "Двойникът", "Господин за един ден", "Опасен чар" и др.

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Преподава актьорско майсторство във ВИТИЗ от 1975 г. като асистент-преподавател. Впоследствие получава научно звание (по съвременния закон: академична длъжност) доцент. В началото на демократизацията става народен представител в VII ВНС. Съветник в посолството на България в Канада 1992 – 1993 г. През 1999 г. издава автобиографичната книга "Варненското софиянче от Шумен" с подзаглавие "Житие и страдание грешного Тодора".

Снимка: БГНЕС

През септември 2007 г. Комисията по досиетата към XL народно събрание обявява, че има данни и за Тодор Колев, според които той е бил агент на Софийско градско управление на Държавна сигурност. Вербуван е през 1987 г. и е сътрудничил под псевдоним Петров. Именно този епизод от неговата биография и до днес е споменаван от някои като непростима грешка в живота му.

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Тодор Колев е автор и водещ на култовото телевизионно предаване "Как ще ги стигнем... с Тодор Колев" (1994 – 1998) и "Вход свободен" (1998 – 1999). През 2008 г. става водещ на предаването "Dancing Stars", 1 сезон, излъчвано по bTV. Последният филм, в който се снима, е сериалът "Сутрешен блок", излъчван през 2012 година по ТВ7.

Отива си на 15 февруари 2013 г. в София след тежко боледуване от рак на белите дробове.

Награди

Тодор Колев има множество отличия за своите актьорски постижения. През 1969 г. получава I награда за мъжка роля на V национален преглед на българската драма и театър, а след 10 години - I награда за мъжка роля на VII национален преглед на българската драма и театър.

През 1980 г. му е връчена I награда за мъжка роля за (Иван Денев и братовчеда Иван) във филма "Двойникът" на Фестивала на българския игрален филм (Варна). Година по-късно става "Заслужил артист".

Снимка: БГНЕС

През 1985 получава награда "за най-добро изпълнение на мъжка роля" едновременно за (Гунчо) във филма "Опасен чар" и за Пурко в "Господин за един ден" на Международния фестивал на комедийните и сатиричните филми (Габрово). През 1988 г. му е връчена специалната награда на журито за филма "Опасен чар" на ХII международен фестивал на хумористичните филми (Франция), както и наградата на Съюза на артистите в България за най-добри постижения в областта на поп музиката за 1988 г.

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Награда на БНТ за най-добро тв шоу за "Как да ги стигнем... с Тодор Колев" актьорът получава през 1994 г. През 2005 г. е удостоен със златен знак на Община Шумен и званието "Почетен гражданин на Шумен" През 2011 г. получава "Икар" на Съюза на артистите в България – "за изключителен принос към българския театър"

Филмови роли

Сред филмовите и телевизионни роли на Тодор Колев се отличават изпълненията му в сериала "Сутрешен блок" (2012), "Ваканцията на Лили" (2007), "Приключенията на един Арлекин" (2007), "Морска сол" (2005), "Испанска муха" (1998), "Гераците" (1990), "Нощем по покривите" (1987), "Смъртта може да почака" (1985), "Черните лебеди" (1984), "Опасен чар" (1984), "Господин за един ден" (1983), "Двойникът" (1980), "Топло" (1978), "Иван Кондарев" (1974), "Преброяване на дивите зайци" (1973), "Козият рог" (1972) и др.

Музикална кариера

От 9-годишен Тодор Колев свири на цигулка, а впоследствие – на саксофон и акордеон в продължение на десет години. В младежките си години се увлича и по джаза. През 1972 г. става популярен с "Песен за кафето". Първият му самостоятелен рецитал е на Младежкия конкурс за забавна песен през май 1973 г. в зала "Универсиада" под съпровода на оркестър "Метроном".

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В навечерието на 1980 година, в новогодишната телевизионна програма, Тодор Колев става известен със своето музикално шоу "Иръпшъните", създадено по негова идея, в което участват и Георги Мамалев, Емил Джамджиев и Боян Иванов. Следват концерти из цяла България, където четиримата представят музикалното шоу. Тодор Колев има повече от 50 записани песни в репертоара си, издадени в осем албума, като някои от тях са в сборни албуми или части от произведения. Едни от най-популярните му песни са "Жалба за младост", "Фалшив герой", "Самотният човек", "Камион ме блъсна", "Жигули", "Сто кила ракия давам" (известна и като "Песен за Татяна Лолова"), "Как ще ги стигнем американците", "Жена на всички времена", "Черно море", "Шуменски влак", "Клоун", "Големи и малки" (дует с Хилда Казасян) и др.

През 1982 г. печели конкурса "Бургас, морето и неговите трудови хора" с песента "Някога по дългия бряг" по музика на Константин Ташев и текст на Недялко Йорданов. През 1982 г. "Балкантон" издава първия му студиен албум, състоящ се от две дългосвирещи плочи, както и аудиокасета. През 1983 г. албумът достига рекорден тираж и е на първо място по продажби. През 1990 г. на дългосвиреща плоча е издаден вторият му студиен албум "Немам нерви" под съпровода на "Динамит брас бенд". През 1999 г. е издадена първата му компилация с най-големите му хитове, озаглавена "Най-доброто от Тодор Колев", включена като приложен диск към книгата му "Варненското софиянче от Шумен", а през 2002 г. "Старс рекърдс" я преиздава на самостоятелен диск. Солист на Биг бенда на Българското национално радио, а най-дълготрайно и плодотворно е сътрудничеството му с Георги Борисов и неговите оркестри "Динамит брас бенд" и "Борисов брас бенд".

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