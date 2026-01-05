Любопитно:

Живописец, сценограф, поет: Българинът, който изгради основите на националното ни радио

05 януари 2026, 19:25 часа 387 прочитания 0 коментара

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сирак Скитник е една от най-значимите и многостранни личности в българската култура от първата половина на XX век. Това е артистичният псевдоним на Панайот Тодоров Христов (1883–1943) — художник, поет, литературен и арт-критик, публицист и обществен деец.

Кратки биографични данни 

Роден е на 22 октомври 1883 г. в Сливен (тогава в Източна Румелия). Завършва Богословското училище в София. През 1908 г. заминава за Санкт Петербург, където учи живопис в частното художествено училище на Леон Бакст — известен руски декоратор и съосновател на прочутата артистична група "Мир изкуства" ("Светът на изкуството"), чийто член става и българинът. В Петербург се среща с представители на руския модернизъм и символизма, което оказва трайно влияние върху творчеството му.

Още: Нежната поетеса и муза на Славейков: Коя е една от най-образованите българки след Освобождението

През 1912 г. се завръща в България и участва в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война. Награден е с Орден за храброст.

Снимка: YouTube/Българска Национална Телевизия БНТ

Творчество

Картини

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сирак Скитник е описван в историческите и културни източници като централна фигура на българския модернизъм между двете световни войни. Той е многопластов творец, работи с различни техники — масло, акварел, темперa, графика. 

Рисува както пейзажи, така и натюрморти и авторски композиции, със символистични и модернистични елементи. 

Творбите му са част от престижни колекции и често участват в изложби с други значими български художници.

Още: Аристократът на сцената: Иконата на българското кино и театър, запомнен като синоним на класа

Снимка: Facebook/Художествена галерия "Димитър Добрович"

Поезия и публицистика

Сирак Скитник започва да публикува стихове в литературни списания още преди да замине за Санкт Петербург. От Русия продължава да изпраща литературно-художествени писма до списание "Демократически преглед". 

След завръщането си в България от 1922 г. е съредактор на списание "Златорог". Пише и в изданията "Българан", "Слънце", "Наш живот", "Наблюдател". Известен е с арт-колонките си в периодичния печат (напр. във в. "Слово"), където анализира изложби, театрални постановки и нови течения в изкуството. 

Драматург и артистичен секретар е в Народния театър в София (1923 – 1924), където поставя пиесата на Морис Метерлинк "Мона Вана" и изработва проектите на декори към нея.

Още: Човекът, който описа българската душа: Най-съкрушителните истини за нас са в неговата книга

Обществена дейност

Сирак Скитник работи и като учител, а също така като библиотекар в Министерството на просвещението, председател е на дружество "Родно изкуство" и първи председател на Съюза на дружествата на художниците - организация, която по-късно прераства в Съюза на българските художници.

На 25 януари 1935 г. цар Борис III издава указ, с който се одържавява Радио "София", което по-късно става Българско национално радио (БНР). На 18 юни същата година Сирак Скитник пръв поема поста директор на радиото и остава на него осем години до смъртта си на 5 март 1943 г.

Под негово ръководство радиото се утвърждава не само като източник на новини, но и като културен институт, с музика, образователни и художествени програми. Именно по негово време са въведени музикални състави, които са предшественици на Оркестъра на БНР и други големи радио ансамбли.

Още: Емблемата на българската музика: Най-изпълняваният български композитор в света

Наследство и признание

На негово име БНР ежегодно връчва награди за значителни постижения в журналистиката, радиопредавания и принос към общественото радио. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
българи Сирак Скитник Невъзпятите герои авторски
Още от Лица
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес