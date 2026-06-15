От Евксиноград до Австрия: Талантливият създател на Морската градина в Бургас

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Георги Духтев - създателят на Морската градина в Бургас, смятан за най-добрия ландшафтен архитект у нас.

Биографични данни

Георги Духтев е роден на 7 август 1885 г. във Варна. В ранно детство губи баща си. След като овдовява, майка му започва работа като помощничка в двореца Евксиноград, за да осигури прехраната на семейството си. Именно в двореца, който е пълен с растения от цял свят, малкият Георги се запалва по изучаването на флората.

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В царската градина запаленият по интересната растителност Георги среща цар Фердинанд. Царят, който също е страстен ботаник, остава силно впечатлен от познанията на момчето в тази област и му обещава стипендия за образование в Австрия. Условието е ученикът да завърши с отличие гимназията. В крайна сметка и двамата изпълняват обещанията си - Георги завършва с отличие Мъжката гимназия, а цар Фердинанд поема издръжката за обучението му в Австрия. Амбициозният Георги завършва градинарство и паркостроителство в Айсбург.

След като получава солидни знания и подготовка в Австрия, той се завръща в родината. Тогава талантливият Георги Духтев получава и стипендия от цар Фердинанд, както и предложение да стане ръководител на парка и цветарниците на двореца Евксиноград.

Морската градина на Бургас

Духтев отказва да заеме тази длъжност заради желанието си да участва в конкурса за създаване на Морска градина в Бургас. Благодарение на знанията и таланта си, той печели конкурса. Получава и длъжността управител-градинар в Община Бургас и като такъв разгръща мащабна строително-озеленителна дейност в морския град. Проектите му са прекъснати заради избухналите войни. Духтев е изпратен като преводач и писар на фронта. През 1924 г. проектът му е окончателно завършен и той успява да превърне в истински оазис пустеещата част между морския бряг и града.

Амбициозният и добре подготвен Георги Духтев успява да наложи изцяло иновативна концепция за развитието на Приморския парк. Заради плановете му за залесяване и озеленяване на парка са доставени семена на растения от различни краища на света.

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След приключването на проекта в Бургас, Духтев заминава за София. В столицата той печели конкурс за управител на градини и паркове. На този пост Духтев разширява Борисовата градина до размерите, в които е днес. Обществената къпалня "Мария Луиза" и японският кът с вишневи дръвчета и рози са двете атракции, които са негово дело. Духтев работи и по озеленяване на столичните улици. Изграждането на множество квартални градинки и детски площадки също е негово дело, работи и по други проекти в столицата - градинката пред Военния клуб, Градската градина и Докторската градина.

Но любовта му към Бургас надделява и той се завръща в морския град, където до сетния си дъх прави проекти за укрепването и благоустройството на крайбрежната ивица.

На 9 ноември 1955 г. Духтев издъхва в любимия си Бургас. Той завещава приказно красивата си къща на общината. Днес в дома му в Морската градина, където той остави сърцето си, се помещава метеорологичната обсерватория.

Награди и отличия

Георги Духтев е награден лично от цар Борис III с Народен орден "Граждански заслуги". Той е носител и на медала "Александър II", който получава лично от сръбския крал при посещението му в България.

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