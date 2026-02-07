Българката, която на 15 години стана героинята от Балканската война, но днес тъне в забрава

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Героинята от Балканската война

За нея не се говори много, въпреки че нейният подвиг не трябва да бъде забравян. Само на 15 години красивата Райна Касабова се превръща в героинята на Балканската война. Родена през 1897 година, тя израства в китното градче Карлово. Живяла във времена на размирици, още в ранна възраст тя показва непримиримия си дух.

Още: Гениалният художник, който рисува душата на България, превръщайки народния бит в шедьовър

Бащата на Райна - Васил Касабов, е участник от Шипченската епопея. В боевете той губи едната си ръка. Майка й Мария е кръстена от самия Васил Левски и като малка разнася комитетски писма. Братът на Райна - Роман още като ученик в четвърти клас се присъединява към четата на Яне Сандански и се включва в битката за свободата на Македония. Вдъхновена от родолюбието и порива за свобода на семейството си, Райна мечтае и тя да продължи делото им.

В разгара на Балканската война 1912-1913 г., младата Райна участва активно в доброволчески дейности. Тайно от родителите си тя се записва на самарянски курс.

Райна потегля към летището Мустафа паша (днешен Свиленград), където трябва да бъде разположена полевата болница, за да се грижи за ранените войници. Там Райна е известна като най-милосърдната сестра в лазарета.

Още: Българският Рокфелер, който дари огромна сума в опит да ни спаси от Ньойския договор

По това време тя става свидетел на първия боен разузнавателен полет в историята на българската авиация. Скоро след това посещава военното летище и остава впечатлена - в нея се заражда желанието да полети. Авиаторите се съгласяват, но решават да възложат конкретна задача на 15-годишната Райна.

По това време Шукри паша, на когото е поверена защитата на Одринската крепост, притеснен от развоя на събитията, започва да разпространява неверни слухове из града - той твърди, че турската армия е превзела Пловдив и настъпва към София.

Полетът на Райна Касабова над Одрин

Нейният подвиг оставя своята трайна следа в историята на световната авиация, но не и в нашата история. Райна Касабова е първата жена, изпълнила мисия от борда на бойна машина. Нейното име е записано в изпълнението на боен полет на 30.10.1912 година. Тогава Райна излита със самолета „Воазен“ от летище „Мустафа паша“, управляван от пилота Стефан Калинов. На борда с нея е и механик Илия Младенов, както и подпоручик Стефан Калинов.

Още: Ключовият герой в три войни за България, обърнал гръб на княза и жестоко наказан и отхвърлен от историята

15-годишната Райна има задача да хвърля във въздуха над Одрин хартиени призиви за преустановяване на военните действия в Одрин. Снабдена с необходимото оборудване, на фона на дъжда от куршуми, тя хвърля от самолета бележки на турски и френски език, на които пише, че крепостта много скоро ще бъде превзета и всяка следваща жертва ще е излишна, защото това може да се избегне с капитулация.

Нейният подвиг получава световно внимание. До сетния си дъх Касабова остава в родината, вярвайки че нейното име ще остане в летописите на храбростта. Тя не създава семейство, защото нейния любим загива във войната.

Райна Касабова умира на 25 май 1969 година.

Още: Най-тъжният български актьор, превърнал се в легендарен комик: Любимец на хората и враг на властта