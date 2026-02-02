Първата българка с докторска степен по философия, извоювала правото на образование за жените

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Зоя Ставрева, която успява да разчупи наложените стереотипи за образованието на жените. Тя е първата българка с докторска дисертация по философия, прославила се по света. Зоя Ставрева е философ, педагог и общественик, който застава зад идеята, че ролята на жената не се изчерпва единствено до раждането на деца и грижата за дома.

Биографични данни

Зоя Ставрева е родена през пролетта на 1883 година в Търново в семейството на почитания общественик Ставри Маринополски и Атанаска Маринополска, която е майка на 5 деца и отдадена домакиня.

Още в детството си Зоя се отличава сред връстниците си не само с родолюбие и буден ум, но и с амбиция, трудолюбие и родолюбие. Завършва средното си образование в родния си град. Благодарение на отличния си успех, тя заминава да учи в Берн, Швейцария. Там през 1914 година завършва висшето си образование по философски науки. Същата година Зоя Ставрева подготвя докторска дисертация към Висшия философски факултет. През 1915 година успешно защитава дисертацията си - удостоена е с научното звание „Доктор на философските науки“.

Темата, по която Зоя работи за дисертацията си, е „Състраданието като основа на морала при Шопенхауер“. Именно Ставрева за пръв път в историята на българската философия засяга темата по метаетиката - науката, разглеждаща нравствени принципи като висша цел на човешкия разум.

След завършването си в Берн, амбициозната Зоя се прибира в България с идеята да наложи важни промени в образователната система. Тя си поставя за цел да докаже с делото си, че участието на жените в обществения живот може да е също толкова важно и полезно за страната ни, както и това на мъжете.

Въпреки възможности за достоен живот в чужбина, Зоя решава да се завърне в родината и чрез делото си да стане част от промяната на възстановяващата се след войните България. От избора, който прави, Зоя не очаква облаги. След завръщането си тя започва да преподава философия в Девическата гимназия „Св. Митрополит Климент“ в Търново. Занимава се с това в продължение на 24 години. Но освен с преподаването, тя се занимава и с изследвания, насочени към проблемите в областта на образованието у нас.

Борба за равен достъп на жените до образование

Зоя Ставрева не се отказва дори за миг и усилено търси причините, поради които образованието на момичетата започва по-късно. В проучванията си тя стига до извода, че това се дължи на психическата нагласа на българите и моралните съображения, според които бъдещите майки не се нуждаят от образование, защото те ще посветят живота си на домакинството.

Ставрева пише десетки статии, публикува трудовете си и изнася сказки. Списанията „Учителска мисъл“, „Учителска практика“, „Дом и училище“ са тези, които разпространяват нейната идея.

Превежда част от книгите на немския педагог Петер Петерсен. Сред тях е книгата „Йенски план“. Ставрева е автор на книгата „Татко Песталоци“, в която разглежда идеята за просперитет на държавата чрез въвеждането на правилни обучителни техники.

Като председател на Учителски въздържателен съюз и участник в Класния учителски съюз, Ученическото дружество „Радост“ и член в Дружеството на българските жени с висше образование, Зоя Ставрева се доближава все повече до целта - осигуряване на равен достъп на българските жени до образованието.

След 9 септември 1944 г. тя е обявена за фашистка. Но преди това успява да изпълни своята житейска мисия. Ставрева печели десетки отличия и призове за активно участие в обществена дейност. Български червен кръст я награждава със знак за отличие през 1940 г.

До сетния си дъх на 3 март 1962 година, Зоя Ставрева работи активно за подобряване на обществения живот - дарява книги, помага за осигуряване на достъп до образованието за жени и деца с увреждания.