Войната в Украйна:

Първата българка с докторска степен по философия, извоювала правото на образование за жените

02 февруари 2026, 19:25 часа 318 прочитания 0 коментара
Първата българка с докторска степен по философия, извоювала правото на образование за жените

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Зоя Ставрева, която успява да разчупи наложените стереотипи за образованието на жените. Тя е първата българка с докторска дисертация по философия, прославила се по света. Зоя Ставрева е философ, педагог и общественик, който застава зад идеята, че ролята на жената не се изчерпва единствено до раждането на деца и грижата за дома.

Биографични данни

Още: Ключовият герой в три войни за България, обърнал гръб на княза и жестоко наказан и отхвърлен от историята

Зоя Ставрева е родена през пролетта на 1883 година в Търново в семейството на почитания общественик Ставри Маринополски и Атанаска Маринополска, която е майка на 5 деца и отдадена домакиня.

Още в детството си Зоя се отличава сред връстниците си не само с родолюбие и буден ум, но и с амбиция, трудолюбие и родолюбие. Завършва средното си образование в родния си град. Благодарение на отличния си успех, тя заминава да учи в Берн, Швейцария. Там през 1914 година завършва висшето си образование по философски науки. Същата година Зоя Ставрева подготвя докторска дисертация към Висшия философски факултет. През 1915 година успешно защитава дисертацията си - удостоена е с научното звание „Доктор на философските науки“.

Темата, по която Зоя работи за дисертацията си, е „Състраданието като основа на морала при Шопенхауер“. Именно Ставрева за пръв път в историята на българската философия засяга темата по метаетиката - науката, разглеждаща нравствени принципи като висша цел на човешкия разум.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

След завършването си в Берн, амбициозната Зоя се прибира в България с идеята да наложи важни промени в образователната система. Тя си поставя за цел да докаже с делото си, че участието на жените в обществения живот може да е също толкова важно и полезно за страната ни, както и това на мъжете.

Още: Най-тъжният български актьор, превърнал се в легендарен комик: Любимец на хората и враг на властта

Въпреки възможности за достоен живот в чужбина, Зоя решава да се завърне в родината и чрез делото си да стане част от промяната на възстановяващата се след войните България. От избора, който прави, Зоя не очаква облаги. След завръщането си тя започва да преподава философия в Девическата гимназия „Св. Митрополит Климент“ в Търново. Занимава се с това в продължение на 24 години. Но освен с преподаването, тя се занимава и с изследвания, насочени към проблемите в областта на образованието у нас.

Борба за равен достъп на жените до образование

Зоя Ставрева не се отказва дори за миг и усилено търси причините, поради които образованието на момичетата започва по-късно. В проучванията си тя стига до извода, че това се дължи на психическата нагласа на българите и моралните съображения, според които бъдещите майки не се нуждаят от образование, защото те ще посветят живота си на домакинството.

Още: Просветителят и меценат, поставил основите на светското образование у нас: Няма българин, който да не знае буквара му

Ставрева пише десетки статии, публикува трудовете си и изнася сказки. Списанията „Учителска мисъл“, „Учителска практика“, „Дом и училище“ са тези, които разпространяват нейната идея. 

Превежда част от книгите на немския педагог Петер Петерсен. Сред тях е книгата „Йенски план“. Ставрева е автор на книгата „Татко Песталоци“, в която разглежда идеята за просперитет на държавата чрез въвеждането на правилни обучителни техники.

Като председател на Учителски въздържателен съюз и участник в Класния учителски съюз, Ученическото дружество „Радост“ и член в Дружеството на българските жени с висше образование, Зоя Ставрева се доближава все повече до целта - осигуряване на равен достъп на българските жени до образованието.

След 9 септември 1944 г. тя е обявена за фашистка. Но преди това успява да изпълни своята житейска мисия. Ставрева печели десетки отличия и призове за активно участие в обществена дейност. Български червен кръст я награждава със знак за отличие през 1940 г. 

Още: Българската Мадона: Майсторът, който ни остави най-емблематичните портрети на българката

До сетния си дъх на 3 март 1962 година, Зоя Ставрева работи активно за подобряване на обществения живот - дарява книги, помага за осигуряване на достъп до образованието за жени и деца с увреждания.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
българи образование Невъзпятите герои Зоя Ставрева
Още от Лица
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес