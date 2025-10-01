Войната в Украйна:

01 октомври 2025, 07:12 часа 250 прочитания 0 коментара
10 млрд. долара месечно от замразени руски пари за Украйна: Идея от САЩ

Всеки месец - по 10 млрд. долара за Украйна. Резолюция с такова предложение е внесена в Сената на Съединените щати. Откъде ще идват парите? От замразени на територията на страните-членки на Г-7 руски активи. Предложението е на сенатора-републиканец Джон Кенеди от Луизиана - то вече може да бъде разгледано на официалния сайт на Конгреса.

Съгласно идеята, парите ще бъдат прехвърляни на Украйна до пълно изчерпване на замразените руски активи. Резолюцията всъщност е своеобразен призив - защото няма как Конгресът на САЩ да наложи директно на други държави какво да правят.

Въпросът за прехвърлянето на замразени западни активи на държавата-агресор Русия към Украйна се обсъжда от няколко месеца. Например, ЕС търси начини за прехвърляне на заем от 140 милиарда евро, гарантиран със замразени руски активи към Украйна. Идеята е на германския канцлер Фридрих Мерц - заемът трябва да е за оръжия и всъщност да бъде гарантиран с руски активи, като основата на предложението е това да са репарации от Руската федерация за нанесените щети от армията на руския диктатор Владимир Путин в Украйна. Ако санкциите срещу Русия бъдат отменени, тогава ЕС ще е гарант по заема и ще трябва да го покрива. Унгарският премиер Виктор Орбан досега блокира това предложение.

Източник: Конгрес на САЩ

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
