Българите ще могат да инвестират директно в държавни ценни книжа (ВИДЕО)

30 декември 2025, 12:12 часа 660 прочитания 1 коментар
На днешното заседание Министерският съвет прие стратегия за организация на публични предлагания на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в България – физически и юридически лица. Това съобщи финансовият министър в оставка Теменужка Петкова след края на правителственото заседание.

ОЩЕ: Индексацията на доходите с инфлацията: За ГЕРБ и ИТН е незаконно и крие рискове, но ще го подкрепят

"За да се стигне до това решение и приемането на стратегията, със заповед на министър-председателя беше създадена междуведомствена работна група с представители и експерти от Министерството на финансите, Българската народна банка и Комисията за финансов надзор. Задачата на работната група беше да проучи международния опит в тази област и да разработи стратегия и концепция, които да дадат възможност на непрофесионалните инвеститори да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в България", обясни тя.

По думите й това е важна стъпка, която ще даде възможност на всички български граждани, желаещи да участват на пазара на държавни ценни книжа, да го направят.

"По този начин ще се развие капиталовият пазар в страната. Развитието на капиталовия пазар е един от основните приоритети на ЕС в рамките на финансовата сфера. С днешното решение, чрез създаването на стратегията и концепцията, българските граждани получават изключително добра възможност както за участие на пазара, така и за повишаване на финансовата си грамотност", заяви Петкова.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
облигации държавни ценни книжа Теменужка Петкова капиталов пазар
