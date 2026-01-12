Банките в България вече са с една по-малко: Финализираха сделка

"Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ) финализира сделката по придобиване на "Токуда Банк“ ЕАД, съобщиха от кредитната институция. Окончателният договор за покупко-продажбата на акциите между БАКБ и Tokushukai Incorporated, Япония, е бил сключен днес (12 януари 2026 година), като в резултат на него БАКБ придобива 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 100 процента от капитала на "Токуда Банк“ ЕАД.

Покупката е със собствени средства

Финансирането на покупката е със собствени средства, уточняват от БАКБ.

Сделката е финализирана след получаване на всички необходими предварителни одобрения от регулаторите - Българска народна банка (в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка) и Комисията за защита на конкуренцията.

БАКБ ще започне процес на вливане на придобитата "Токуда Банк“ ЕАД след получаване на необходимите регулаторни одобрения. Интеграцията на двете банки ще доведе до увеличение на активите на БАКБ, по-висока ефективност и конкурентоспособност на банката, посочват от БАКБ.

"Придобиването на "Токуда Банк" е знаково събитие не само за БАКБ, но и за целия банков пазар в България. Важен е фактът, че за първи път банка с мажоритарно българско участие придобива банка, изцяло собствена на чужд инвеститор, при условията на тясно взаимодействие на БНБ с Европейската централна банка (ЕЦБ) и въз основа на изпратена от ЕЦБ конкретна инструкция. Консолидацията в средния сегмент е добра предпоставка за развитието на сектора, без значение, че няма да промени значително позиционирането на банката. Вливането на "Токуда Банк" в БАКБ ще има най-силен положителен ефект върху клиентите на двете банки, благодарение на по-големите възможности за растеж, въвеждане на иновации и модерни технологии. БАКБ ще продължи да следва най-високите стандарти на обслужване, съчетавайки добрите практики и опита на двете кредитни институции, изцяло в интерес на клиентите ни“, коментира Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ.

След интеграцията обединената кредитна институция ще предложи на бизнеса и гражданите още по-конкурентни банкови услуги и продукти и ще продължи да развива ESG стратегията си за подкрепа на "зелената икономика“ и устойчивото развитие на обществото, подчертават от БАКБ.

В началото на месец декември 2025 година Управителният съвет на БНБ прие национално решение, с което в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка (ЕЦБ) издаде предварително одобрение на "Българо-американска кредитна банка" АД за прякото придобиване на квалифицирано дялово участие в "Токуда Банк".

Споразумението за придобиване на 100 процента от капитала на банката между БАКБ и японското дружество бе обявено през април 2024 година.